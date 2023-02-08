Польша получит от США HIMARS и боеприпасы к ним в пакете на $10 млрд
Как сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области оборонной безопасности, передача военной техники будет способствовать "достижению военных целей" Варшавы и никак не отразится на оборонной способности Соединенных Штатов.
Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Польши реактивных систем залпового огня M142HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму $10 миллиардов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, которое предоставило необходимую сертификацию, уведомляющую Конгресс о возможной продаже.
Польша запросила у США следующий пакет:
- 18 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS;
- 468 комплектов модуля заряжания пусковой установки HIMARS;
- 45 армейских тактических ракетных комплексов M57 ATACMS;
- 461 высокоточную ракету M30A2 GMLRS-AW для HIMARS;
- 521 ракету GMLRS-U;
- 532 капсулы XM403 GMLRS-ER AW.
Дополнительно в пакет войдут:
- "недорогие" тренировочные ракеты уменьшенной дальности;
- вспомогательное оборудование;
- средства связи;
- запасные и ремонтные части;
- испытательные комплекты;
- батареи;
- портативные компьютеры;
- публикации и технические данные;
- проектирование объектов;
- обучение и оснащение персонала;
- поддержка системной интеграции;
- группы обеспечения качества и группа технической помощи на местах;
- услуги инженерно-технического персонала правительства США и подрядчиков; датчики и другие связанные элементы логистики и поддержки программы.
Зачем Польше РСЗО HIMARS?
"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", — сказано в сообщении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.
В Соединенных Штатах убеждены, что данный пакет военной техники и боеприпасов "будет способствовать достижению военных целей Польши" по обновлению потенциала и поможет достичь дальнейшего повышения оперативной совместимости с США и другими союзниками.
Сообщается, что Польша намерена использовать вооружения и боеприпасы для модернизации своих вооруженных сил и расширения их возможностей для укрепления обороны страны и сдерживания региональных угроз. Как отметили в ведомстве, "Польша без труда примет это оборудование" на вооружение своих вооруженных сил.
"Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основной военный баланс в регионе", — говорится в сообщении.
Реализация предлагаемой продажи потребует от представителей правительства США или подрядчика поездок в Польшу для поддержки программы. Ожидается, что поездки будут происходить примерно два раза в год по мере необходимости для поддержки ввода оборудования в эксплуатацию и обучения.
В Агентстве по сотрудничеству в области оборонной безопасности подчеркнули, что в результате предлагаемой продажи не будет никакого негативного влияния на готовность обороны США.
Напомним, 2 февраля сообщалось о том, что Соединенные Штаты могут разрешить третьим странам отправить Украине истребители F-16.
Ранее Фокус писал, что Байден заявил о готовности обговорить запрос о F-16 с Зеленским. В Белому доме сообщили, что Вашингтон еще будет дискутировать и принимать окончательное решение в вопросе передачи истребителей украинским военным.