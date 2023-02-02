Схема уже отработанная: США могут разрешить третьим странам передать Украине F-16, — СМИ

По словам журналистов, европейские страны очень боятся, что Россия "направит свой гнев" на них, если они без поддержки Штатов решатся передать Украине самолеты.

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Соединенные Штаты могут разрешить третьим странам отправить Украине истребители F-16. Об этом пишет издание New York Times.

В материале сказано, что для Украины, США и их союзников по НАТО схема действий стала стандартизированной. Так, сперва Киев просит вооружение. Администрация Байдена отказывается, однако не так публично говорит, что Украина может получить такое оружие от европейских стран быстрее.

Однако, как сообщается, европейские страны боятся отправлять Украине оружие без поддержки из Вашингтона. После нескольких месяцев публичных и непубличных обсуждений в Белом дома наконец соглашаются удовлетворить запрос Украины. Именно это произошло с системами Patriot, а также танками Leopard и Abrams.

По словам журналистов, то же самое сейчас происходит с истребителями F-16. Они нужны Украине как для поддержки с воздуха войск.

Высокопоставленный представитель Пентагона по Украине Эвелин Фаркас заявила, что европейские страны очень боятся, что Россия "направит свой гнев" на них, если они без поддержки Штатов решатся передать Украине оружие.

Журналисты пишут, что на данный момент администрация Байдена рассматривает передовые истребители как нечто, что современные ВВС Украины, несомненно, получат напрямую из США, но в будущем. Чиновники Пентагона заявляют, что хотят уделить первоочередное внимание оружию, которое может помочь Киеву прямо сейчас. Главными приоритетами для Украины сейчас являются системы ПВО, артиллерия, танки, бронемашины.

Генерал-майор армии США в отставке Майкл Фантини считает, что много союзников США имеют F-16. Поэтому цепочка поставок передовых истребителей хорошо поддерживается по всему миру. Именно это облегчит Украине их обслуживание. По его словам, истребители смогут внести значительный вклад в боеспособность ВСУ.

Ранее Фокус писал, что Байден заявил о готовности обговорить запрос о F-16 с Зеленским. По словам чиновника, приближенного к Белому дому, официальный Вашингтон еще будет дискутировать и принимать окончательное решение в вопросе передачи истребителей украинским военным.

Еще напомним, что летчик Juice рассказал о ситуации с украинской военной авиацией. По словам военного, у Киева иссякают запасы деталей и ракет к советским истребителем, которые к тому же сильно уступают российским СУ-35 и МиГ-31.