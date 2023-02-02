Схема вже відпрацьована: США можуть дозволити третім країнам передати Україні F-16, — ЗМІ

За словами журналістів, європейські країни дуже бояться, що Росія "направить свій гнів" на них, якщо вони без підтримки Штатів наважаться передати Україні літаки.

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Сполучені Штати можуть дозволити третім країнам надіслати Україні винищувачі F-16. Про це пише видання New York Times.

У матеріалі сказано, що для України, США та їхніх союзників з НАТО схема дій стала стандартизованою. Так, спочатку Київ просить озброєння. Адміністрація Байдена відмовляється, проте не так публічно каже, що Україна може отримати таку зброю від європейських країн швидше.

Однак, як повідомляється, європейські країни бояться надсилати Україні зброю без підтримки з Вашингтона. Після кількох місяців публічних та непублічних обговорень у Білому домі нарешті погоджуються задовольнити запит України. Саме це сталося із системами Patriot, а також танками Leopard та Abrams.

За словами журналістів, те саме зараз відбувається з винищувачами F-16. Вони потрібні Україні як для підтримки з повітря військ.

Пані високопосадовець Пентагону щодо України Евелін Фаркаш заявила, що європейські країни дуже бояться, що Росія "направить свій гнів" на них, якщо вони без підтримки Штатів наважаться передати Україні зброю.

Журналісти пишуть, що зараз адміністрація Байдена розглядає передові винищувачі як щось, що сучасні ВПС України, безсумнівно, отримають безпосередньо зі США, але в майбутньому. Чиновники Пентагону заявляють, що хочуть приділити першочергову увагу зброї, яка може допомогти Києву зараз. Пріоритетами для України є системи ППО, артилерія, танки, бронемашини.

Генерал-майор армії США у відставці Майкл Фантіні вважає, що багато союзників США мають F-16. Тому ланцюжок постачання передових винищувачів добре підтримується по всьому світу. Саме це полегшить Україні їхнє обслуговування. За його словами, винищувачі зможуть зробити значний внесок у боєздатність ЗСУ.

Раніше Фокус писав, що Байден заявив про готовність обговорити запит про F-16 із Зеленським. За словами чиновника, наближеного до Білого дому, офіційний Вашингтон ще дискутуватиме і прийматиме остаточне рішення щодо передачі винищувачів українським військовим.

Ще нагадаємо, що льотчик Juice розповів про ситуацію з українською військовою авіацією. За словами військового, у Києва вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських винищувачів, які до того ж сильно поступаються російським СУ-35 та МіГ-31.