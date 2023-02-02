"Дуже сумно": льотчик Juice розповів про ситуацію з українською військовою авіацією (відео)

За словами військового, у Києва вичерпуються запаси деталей і ракет до радянських винищувачів, які до того ж сильно поступаються російським СУ-35 та МіГ-31.

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29-річний український пілот із позивним Juice розповів про те, що ситуація з українською авіацією погіршується з кожним днем. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, опублікованому 2 лютого.

За словами пілота, українські військові роблять все, що в їх силах зі старими винищувачами, обладнанням та застарілим ракетним озброєнням. Але це не ефективно проти російських літаків.

Повітряні сили незабаром можуть зіткнутися з тим, що запаси боєприпасів до літаків будуть вичерпані.

"На жаль, всі наші винищувачі зроблені в Росії. Ми не в змозі проводити їх технічне обслуговування вічно. Наші боєприпаси не нескінченні. У день, коли вони закінчаться, у нас не буде ні ракет, ні деталей для цих винищувачів. Цей час наближається", — розповів пілот.

Військовий зазначив, що Києву необхідно надати винищувачі четвертого покоління, такі як F-16, оскільки застарілий повітряний флот України серйозно поступається російським СУ-35 та МіГ-31, які мають ракети класу "повітря-повітря" з більшою дальністю польоту та кращими радарами.

Льотчик Juice додав, що застарілі 40-річні радари на радянських МіГ-29 не дозволяють перехоплювати російські ракети. Тому він не зміг знищити жодну з них.

"Дуже сумно повертатися і приземлятися після такого полювання, розуміючи, що здобич долетіла до цілі, зруйнувала будинки і навіть вбила людей — а ти не зміг їм допомогти", — розповів пілот.

Нагадаємо, 2 лютого телеканал CNN повідомляв про те, що США не блокуватимуть постачання союзниками багатоцільових винищувачів F-16 до України.

Наприкінці січня повідомлялося, що у Білому домі прокоментували можливе відправлення Україні багатоцільових винищувачів F-16 та заявили, що Вашингтон готовий із союзниками "дуже обережно" обговорювати питання надання бойової авіації на потреби ЗСУ.

Раніше, 14 грудня 2022 року льотчик Juice заявив, що збивати крилаті ракети та дрони-камікадзе — це великий виклик для радянських винищувачів МіГ-29.