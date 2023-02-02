США не блокуватимуть постачання союзниками винищувачів F-16 до України, — CNN

Білий дім, за словами журналістів, все ще вважає відправку авіації досить дорогою процедурою, яка не варта того в короткостроковій перспективі.

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США не блокуватимуть постачання союзниками багатоцільових винищувачів F-16 до України. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.

За словами журналістів, влада США все ще вважає відправку винищувачів F-16 в Україну досить дорогою процедурою, яка не варта того в короткостроковій перспективі.

Інсайдери CNN стверджують, що Білий дім хотів би закрити нагальні потреби українських військовослужбовців в артилерії, ракетному озброєнні та системах ППО. Водночас США не блокуватимуть постачання союзниками багатоцільових винищувачів F-16 в Україну, якщо вони виявлять таке бажання.

"Побоювання з приводу F-16 пов'язані не стільки з ескалацією, скільки з логістичними проблемами. Хоча Пентагон не виключає відправлення F-16 в Україну, чиновники вважають, що це довгостроковий захід, який, швидше за все, буде вимірюватися роками, а не місяцями. США не повідомляли союзникам, що вони проти того, щоб інші країни відправили свої багатоцільові винищувачі. Але європейські країни, які мають на озброєнні F-16 та інші типи винищувачів, схоже, теж не готові передавати їх зараз", — йдеться в матеріалі CNN.

Український топчиновник у спілкуванні з журналістами висловив думку, що відправлення винищувачів F-16 рано чи пізно відбудеться. Співрозмовник навів у приклад надання Києву танків та РСЗВ HIMARS, постачання яких США та союзники у 2022 році також відкидали.

"Рік тому всі відкидали HIMARS, і ніхто не міг уявити собі танки Abrams. Рано чи пізно це станеться (постачання винищувачів F-16 в Україну — ред.). Я не думаю, що винищувачі набагато простіше поставити, ніж ATACMS, але я вважаю, що нам потрібно спробувати просунутися. Я налаштований оптимістично, але не впевнений, що це відбудеться завтра. Принаймні люди почали говорити про це", — додав топчиновник у коментарі CNN.

Нагадаємо, наприкінці січня у Білому домі прокоментували можливе відправлення Україні багатоцільових винищувачів F-16 і заявили, що Вашингтон готовий із союзниками "дуже обережно" обговорювати питання надання бойової авіації на потреби ЗСУ.

Декількома днями раніше влада Польщі заявила про можливе відправлення винищувачів F-16 в Україну. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попередив, що ця військова допомога надаватиметься лише в координації з союзниками по НАТО.