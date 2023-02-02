США не будут блокировать поставки союзниками истребителей F-16 в Украину, — CNN

Белый дом, по словам журналистов, все еще считает отправку авиации довольно дорогостоящей процедурой, которая не стоит того в краткосрочной перспективе.

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США не будут блокировать поставки союзниками многоцелевых истребителей F-16 в Украину. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам журналистов, власти США все еще считают отправку истребителей F-16 в Украину довольно дорогостоящей процедурой, которая не стоит того в краткосрочной перспективе.

Инсайдеры CNN утверждают, что Белый дом предпочел бы закрыть насущеные потребности украинских военнослужащих в артиллерии, ракетном вооружении и системах ПВО. Вместе с этим, США не будут блокировать поставки союзниками многоцелевых истребителей F-16 в Украину, если они изъявят такое желание.

"Опасения по поводу F-16 связаны не столько с эскалацией, сколько с логистическими проблемами. Хотя Пентагон не исключает отправки F-16 в Украину, чиновники считают, что это долгосрочное мероприятие, которое, скорее всего, будет измеряться годами, а не месяцами. США не сообщали союзникам, что они будут против того, чтобы другие страны отправили свои многоцелевые истребители. Но европейские страны, имеющие на вооружении F-16 и другие типы истребителей, похоже, тоже не готовы передавать их сейчас", — говорится в материале CNN.

Украинский топ-чиновник в общении с журналистами выразил мнение, что отправка истребителей F-16 рано или поздно состоится. Собеседник привел в пример предоставление Киеву танков и РСЗО HIMARS, поставки которых США и союзники в 2022 году также отвергали.

"Год назад все отвергали HIMARS, и никто не мог представить себе танки Abrams. Рано или поздно это произойдет (поставки истребителей F-16 в Украину — ред.). Я не думаю, что истребители намного проще поставить, чем ATACMS, но я считаю, что нам нужно попытаться продвинуться. Я настроен оптимистично, но не уверен, что это произойдет завтра. По крайней мере, люди начали говорить об этом", — добавил топ-чиновник в комментарии CNN.

Напомним, в конце января в Белом доме прокомментировали возможную отправку Украине многоцелевых истребителей F-16 и заявили, что Вашингтон готов с союзниками "очень осторожно" обсуждать вопрос предоставления боевой авиации на нужды ВСУ.

Несколькими днями ранее власти Польши заявили о возможной отправке истребителей F-16 в Украину. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил, что данная военная помощь будет предоставляться только в координации с союзниками по НАТО.