"Очень грустно": летчик Juice рассказал о ситуации с украинской военной авиацией (видео)

По словам военного, у Киева иссякают запасы деталей и ракет к советским истребителем, которые к тому же сильно уступают российским СУ-35 и МиГ-31.

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29-летний украинский пилот с позывным "Juice" рассказал о том, что ситуация с украинской авиацией ухудшается с каждым днем. Об этом он заявил в интервью Financial Times, опубликованном 2 февраля.

По словам пилота, украинские военные делают все, что в их силах со старыми истребителями, оборудованием и устаревшим ракетным вооружением. Но все это не эффективно против российских самолетов.

При этом Воздушные силы в скором времени могут столкнуться с тем, что запасы боеприпасов к самолетам будут исчерпаны.

"К сожалению все наши истребители произведены в России. Мы не в состоянии проводить их техническое обслуживание вечно. Наши боеприпасы не бесконечны. В день, когда они закончатся, у нас не будет ни ракет, ни деталей для этих истребителей. Это время приближается", — рассказал пилот.

Военный отметил, что Киеву необходимо предоставить истребители четвертого поколения, такие как F-16, так как стареющий воздушный флот Украины серьезно уступает российским СУ-35 и МиГ-31, которые имеют ракеты класса "воздух-воздух" с большей дальностью полета и превосходящие радары.

Летчик Juice добавил, что устаревшие 40-летние радары на советских МиГ-29 не позволяют перехватывать российские ракеты. Поэтому он не смог уничтожить ни одну из них.

"Очень грустно возвращаться и приземляться после такой охоты, понимая, что добыча долетела до цели, разрушила здания и даже убила людей — а ты не смог им помочь", — рассказал пилот.

Напомним, 2 февраля телеканал CNN сообщал о том, что США не будут блокировать поставки союзниками многоцелевых истребителей F-16 в Украину.

В конце января сообщалось, что в Белом доме прокомментировали возможную отправку Украине многоцелевых истребителей F-16 и заявили, что Вашингтон готов с союзниками "очень осторожно" обсуждать вопрос предоставления боевой авиации на нужды ВСУ.

Ранее, 14 декабря 2022 года летчик Juice заявил, что сбивать крылатые ракеты и дроны-камикадзе — это большой вызов для советских истребителей МиГ-29.