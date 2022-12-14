"Большой вызов для МиГ-29": летчик Juice рассказал о сложностях сбития "Шахедов" (фото)

Радары на советских истребителях отображают дрон очень похожим на птиц или грузовиков. Проще всего их сбивать днем и при ясной погоде.

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Летчик Воздушных сил ВС Украины с позывным "Juice" в интервью для The War Zone заявил, что сбивать крылатые ракеты и дроны-камикадзе — это большой вызов для советских истребителей МиГ-29.

Воздушные силы остаются решительными на 10 месяце войны против РФ. Летчик говорит, что несмотря на постоянную угрозу от российской авиации и беспилотников, ему еще предстоит одержать свою первую победу в воздушном бою.

Летчику Juice препятствуют различные проблемы: иногда это сугубо технические проблемы, а иногда изменения самой воздушной угрозы от врага. Это усложняют работу украинских летчиков-истребителей. В вопросе беспилотников очень важно иметь визуальный контакт, ночью обнаружить их крайне сложно. Особенно, когда отключают электроэнергию в темное время суток.

[ + – ] Летчик Juice

"И было несколько очень хороших перехватов, с хорошей картиной воздуха, и даже несколько случаев, когда я был готов к стрельбе. Но, к сожалению, они были прямо над городами и поселениями, и я не смог выполнить свою работу, потому что это могло принести больше вреда, чем пользы. Вот почему я отменил удары по ним", — рассказал украинский летчик.

Помимо сложностей с отработкой по ним, "Шахеды" на советских радарах выглядят как стая птиц или грузовик. Также его легко затерять среди крыш и других наземных объектов.

"Наши города ночью почти полностью темные. Вам нужно использовать GPS-навигацию, чтобы понять, есть ли у вас какие-либо поселения или города вокруг вас, просто чтобы понять, где вы находитесь, особенно в плохую погоду, как сейчас. Есть только условия полета инструмента, и вы не можете увидеть ничего ниже себя", — рассказывает Juice.

Чем сбивают иранские дроны-камикадзе украинские истребители?

[ + – ] У советских МиГов не много вариантов, как сбивать "Шахеды"

По словам летчика Воздушных сил, против "Шахедов" у них есть ограниченный арсенал. Ракета класса "воздух-воздух" Р-73 не может работать при облачной погоде из-за тепловнаведения, а радиолокационная Р-27Р теоретически предлагает большую дальность, но ее наведение требует сближения с дроном. Также можно использовать 30-мм пушку, но только в условиях ясной погоды и днем.

Напомним, 14 декабря иранские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Киев. Сработало украинское ПВО.

Ранее в Воздушных силах назвали, чем лучше сбивать "Шахеды" в темное время суток.