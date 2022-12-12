С-300, Iris-T и "Буки": Воздушные силы о том, чем лучше сбивать "Шахеды" ночью

Враг начал запускать дроны-камикадзе в темное время суток, чтобы усложнить их сбитие. Днем же их можно сбивать даже из стрелкового оружия.

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После небольшой паузы российские войска вновь начали атаковать иранскими дронами-камикадзе "Шахед". Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в телемарафоне, какое средство самое эффективное против дронов ночью.

По словам спикера, лучше всего с дронами-камикадзе справляются системы противовоздушной обороны, которые имеют радиолокационные станции. Сейчас ВС РФ используют Shahed-136/131 в ночное время, чтобы избежать обнаружения средствами, которые требуют визуальное обнаружение.

"Прежде всего, это ракетные комплексы, которые являются основой всего воздушного щита — Бук-М1, С-300, а также эффективно себя показывают средства от западных партнеров — Gepard и IRIS-T", — заявил Игнат.

Если же речь идет о том, что дрон запускают днем и его можно визуализировать, то сбивать их можно даже с крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового вооружения.

Также Юрий Игнат резюмировал, что что на сегодняшний день ВСУ по-прежнему не могут сбивать все дроны-камикадзе. В целом тактика применения "Шахедов" не изменилась. Они корректируют только в зависимости от обстановки на юге Украины. Сейчас их запускают с восточной части побережья Азовского моря и других мест.

Напомним, летчик Karaya рассказал о том, как "Шахед" повредил его истребитель после сбития. Также в командовании заявили, что мороз не влияет на иранские дроны-камикадзе.