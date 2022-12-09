"Начался пожар внутри кабины": летчик KARAYA о том, как "Шахед" повредил истребитель (видео)

По словам майора Вадима Ворошилова, 10 октября он дважды поднимался в небо по сигналу "воздух". На пятом сбитом дроне осколки повредили истребитель и он был вынужден катапультироваться.

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Герой Украины Вадим "Karaya" Ворошилов летчик 204-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины рассказал о происшествии с потерей истребителя после сбития нескольких дронов-камикадзе. Об этом сообщается на странице ВС Украины на YouTube.

По словам летчика, день начался ранним утром по сигналу "воздух". Сначала работал по вражеским "Шахедам" побратим Karaya. Он уничтожил два дрона-камикадзе. Дальше взлетел он и поразил еще три 3 дрона. Вечером сигнал повторился вновь.

"Совершил взлет из оперативного аэродрома на юге Украины и дальше уже выполнил уничтожение воздушных целей над небом Винницкой области", — говорит Karaya.

На пятой цели осколок дрона-камикадзе разбил фонарь (стекло кабины) и разрушил носовую часть истребителя. Из-за крови Ворошилову оказалось сложно оценить полноценно ситуацию.

"Первая мысль — так не хочется катапультироваться. По курсу увидел какой-то населенный пункт. Тогда я не знал, что это за населенный пункт. Видел только огни. Проверил управление самолета по продольному каналу, к сожалению, он не управлялся. По поперечному каналу он управлялся. Увидел перед собой черный участок и установил, что это вероятно, поле", — продолжает Karaya.

После этого в кабине начался пожар. Когда огонь начал приближаться к летчику, то он катапультировался и около 2 минут спускался на парашюте. Фотографию с ранениями он сделал, чтобы оценить их сложность. За время приземления продумал дальнейший план своих действий.

Также летчик рассказал о своем позывном. Karaya — это позывной самого эффективного летчика Второй мировой войны Хартманна. Эрик Хартманн — немецкий летчик. За время войны совершил 1404 боевых вылета. За это время он уничтожил 352 самолета, из которых 345 советских.

Напомним, летчик уничтожил 5 иранских дронов-камикадзе 10 октября. Ему удалось отвести истребитель от города.

После происшествия Karaya опубликовал свою фотографию после катапультирования. Таким образом Ворошилов хотел напомнить, какой ценой дается свобода.