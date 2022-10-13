Уничтожал БПЛА: в Винницкой области упал истребитель ВСУ МиГ-29, ГБР начало следствие (фото)

По предварительной информации, пилоту удалось сбить 5 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, но обломки одного из уничтоженных БПЛА зацепили кабину МиГ-29.

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В Винницкой области упал украинский военный истребитель МиГ-29, который во время объявления воздушной тревоги в регионе уничтожал российские беспилотники. Крушение произошло вечером 12 октября, а Государственное бюро расследований начало выяснять обстоятельства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительно информации, военный летчик исполнял боевое задание по уничтожению беспилотников, которыми атаковала Россия. Ему удалось сбить 5 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. По одной из версий следствия, возле поселка городского типа Турбов Виницкой области обломки уничтоженного БПЛА зацепили кабину украинского самолета.

Пилот направил истребитель в поле, чтобы избежать масштабных разрушений и жертв среди мирных жителей. Ему удалось катапультироваться и выжить, он госпитализирован. Пострадавших среди населения также нет.

"Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Указанное производство станет еще одним фактом документирования преступлений агрессора против Украины", — сказано в сообщении.

Что известно о самолете МиГ-29?

МиГ-29 — советский и многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он предназначен для уничтожения всех типов воздушных целей в условиях визуальной видимости с помощью управляемых ракет и огнем из бортовой пушки.

Также истребитель может поражать наземные цели с применением неуправляемых средств поражения. Самолет работает в простых и сложных метеоусловиях, в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех.

Напомним, 13 октября в Воздушных силах Украины рассказали, что в небе над полтавской областью потерпел крушения бомбардировщик ВСУ Су-24 М. Самолет поддерживал наступление украинских военных на востоке Украины и наносил удары по позициям российских войск, однако был поражен ракетой ВС РФ.

12 октября украинским военным удалось сбить 4 российских ударных вертолета Ка-52. Вражеские аппараты были поражены на юге Украины, где осуществляли огневую поддержку для ВС РФ.