Знищував БПЛА: у Вінницькій області впав винищувач ЗСУ МіГ-29, ДБР розпочало слідство (фото)

За попередньою інформацією, пілоту вдалося збити 5 іранських дронів-камікадзе Shahed-136, але уламки одного зі знищених БПЛА зачепили кабіну МіГ-29.

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У Вінницькій області впав український військовий винищувач МіГ-29, який під час оголошення повітряної тривоги у регіоні знищував російські безпілотники. Катастрофа сталася ввечері 12 жовтня, а Державне бюро розслідувань почало з'ясовувати обставини. Про це повідомляється на сайті відомства.

За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання зі знищення безпілотників, якими атакувала Росія. Йому вдалося збити 5 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. За однією з версій слідства біля селища міського типу Турбів Вінницької області уламки знищеного БПЛА зачепили кабіну українського літака.

Пілот спрямував винищувач у поле, щоб уникнути масштабних руйнувань і жертв серед мирних жителів. Йому вдалося катапультуватися та вижити, його госпіталізовано. Постраждалих серед населення також нема.

"Продовжуються слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Зазначене провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України", — сказано в повідомленні.

Що відомо про літак МіГ-29?

МіГ-29 — радянський і багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він призначений для знищення усіх типів повітряних цілей за умов візуальної видимості за допомогою керованих ракет і вогнем із бортової гармати.

Також винищувач може уражати наземні цілі із застосуванням некерованих засобів ураження. Літак працює у простих і складних метеоумовах, у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод.

Нагадаємо, 13 жовтня у Повітряних силах України розповіли, що в небі над полтавською областю зазнав катастрофи бомбардувальник ЗСУ Су-24 М. Літак підтримував наступ українських військових на сході України і завдав ударів по позиціях російських військ, проте був уражений ракетою ЗС РФ.

12 жовтня українським військовим вдалося збити 4 російські ударні вертольоти Ка-52. Ворожі апарати були вражені Півдні України, де здійснювали вогневу підтримку ЗС РФ.