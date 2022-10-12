ЗСУ за 18 хвилин збили 4 російські ударні вертольоти, — Повітряні сили

Імовірно, йдеться про Ка-52 (Алігатор). За попередніми даними, один гелікоптер упав на звільненій від ЗС РФ території, а решта — по лінії фронту.

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Українським військовим за 18 хвилин вдалося збити як мінімум 4 ударні вертольоти російських військових. Імовірно, йдеться про Ка-52 (Алігатор). Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією відомства, ворожі вертольоти було збито на півдні України, вони здійснювали вогневу підтримку для ЗС РФ.

"З 8:40 по 8:58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударні гелікоптери противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку", — сказано в повідомленні.

За попередніми даними, один Ка-52 впав на звільнену від російських військ територію, а решту — по лінії фронту.

"Бойова робота велася ще за двома вертольотами, тому є велика ймовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться", — розповіли у Повітряних силах.

Що відомо про Ка-52?

Ка-52 — російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна уражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою. Є подальшим розвитком вертольота Ка-50 "Чорна акула".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що за 10-11 жовтня українські військові збили 9 із 11 іранських дронів Shahed-136, які ЗС РФ запустили на території України. За його словами, Польща підготувала Україну для протистояння іранським дронам, надавши інструкторам та комплексам ППО.

Раніше, 7 вересня повідомлялося, що ЗСУ під Балаклією збили російський штурмовик Су-25.