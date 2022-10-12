ВСУ за 18 минут сбили 4 российских ударных вертолета, — Воздушные силы

Предположительно, речь идет о Ка-52 (Аллигатор). По предварительным данным, один вертолет упал на освобожденной от ВС РФ территории, а остальные — по линии фронта.

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Украинским военным за 18 минут удалось сбить как минимум 4 ударных вертолета российских военных. Предположительно, речь идет о Ка-52 (Аллигатор). Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По информации ведомства, вражеские вертолеты были сбиты на юге Украины, они осуществляли огневую поддержку для ВС РФ.

"С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, один Ка-52 упал на освобожденной от российских войск территории, а остальные — по линии фронта.

"Боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится", — рассказали в Воздушных силах.

Что известно о Ка-52?

Ка-52 — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 "Черная акула".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что за 10-11 октября украинские военные сбили 9 из 11 иранских дронов Shahed-136, которые ВС РФ запустили на территории Украины. По его словам, Польша подготовила Украину для противостояния иранским дронам, предоставив инструкторов и комплексы ПВО.

Ранее, 7 сентября сообщалось, что ВСУ под Балаклеей сбили российский штурмовик Су-25.