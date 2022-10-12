ВСУ сбили 9 из 11 БПЛА Shahed-136, запущенных Россией: Залужный раскрыл секрет успеха

Польша подготовила Украину для противостояния иранским дронам, предоставив инструкторов и комплексы ПВО.

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За двое суток, 10-11 октября, украинские военнослужащие из сил противовоздушной обороны сбили 9 из 11 иранских дронов Shahed-136, которые запустила Россия. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отчитался на своей странице в Telegram.

По его словам, защитить Украину от беспилотников очень сильно помогла Польша. Польские специалисты хорошо обучили солдат из зенитно-ракетного дивизиона ВСУ, как сбивать российские дроны. Кроме того, именно Польша передала Украине комплексы ПВО, которые позволяют украинцам эффективно запускать советские ракеты и сбивать Shahed-136, запущенные россиянами.

"Это реалии сегодняшней войны. Благодарю братьев-поляков", — написал Валерий Залужный.

Shahed 136 — это относительно новая модель дронов-камикадзе, которые производятся в Иране. С недавних пор российская армия использует их для нанесения ударов по Украине, маркируя как "Герань-2". Иранские военные не разглашают характеристики этих БПЛА, однако утверждают, что они способны поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Дроны наводятся на объекты и пикируют на них, а при столкновении взрывается кумулятивный, термобарический или осколочный боеприпас со взрывчаткой весом до 40 кг, спрятанный в носовой части.

ВСУ сбили первый Shahed 136 13 сентября в окрестностях Купянска Харьковской области. Несмотря на российскую маркировку, аналитики узнали иранскую модель по специфическим стабилизаторам на обломках крыльев.

11 октября во время выступления перед "Большой семеркой" Владимир Зеленский назвал, сколько дронов-камикадзе Россия попросила у Ирана. По его информации, российская армия заказала 2400 единиц одних только Shahed. В связи с этим президент попросил предоставить Украине западные системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Как утверждает секретарь СНБО Алексей Данилов, Иран не мог самостоятельно обеспечить РФ дронами Shahed-136. Украинцы осмотрели захваченные беспилотники и обнаружили в них компоненты иностранного производства.