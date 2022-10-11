Помогали другие страны: Иран не мог самостоятельно производить дроны Shahed-136, — Данилов

Киев разбирается, как страна, которая находится под санкциями, смогла закупить детали военно-промышленного комплекса.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Иран не мог самостоятельно производить дроны-камикадзе Shahed-136, которые Тегеран передал России для войны в Украине. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам Данилова, Украина осмотрела компоненты иранских ударных беспилотников, которые удалось сбить, и обнаружила, что они произведены другими государствам. Однако секретарь СНБО не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Он отметил, что Киев разбирается, как Иран, который находится под санкциями, смог закупить детали военно-промышленного комплекса.

"Мы сейчас разбираемся, как они там оказались и почему страна, которая была под санкциями, имела возможность покупать те вещи, которые 100 процентов относятся к военно-промышленному комплексу", — сказал Алексей Данилов.

Напомним, 11 октября ВС РФ нанесли повторный удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Для этого оккупанты применили дроны-камикадзе Shahed-136, в результате чего повреждено энергетическое оборудование. 10 октября ВСУ удалось сбить 9 из 12 Shahed-136.

7 октября сообщалось, что над Киевом возведут специальный купол для защиты от дронов-камикадзе. Купол будет представлять собой сеть БПЛА-перехватчиков, которые смогут противодействовать атакам Shahed-136.

26 сентября Стратком ВСУ заявлял, что иранские дроны комплектуют процессорами из США.