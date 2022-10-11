Повреждения на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области: что известно (видео)

Для нанесения ударов враг применил дроны-камикадзе Shahed-136. На объекте работает только критически необходимый персонал.

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На Ладыжинской теплоэлектростанции в Вирезультате обстрела дронов-камикадзе повреждено энергетическое оборудование, на объекте работает критически необходимый персонал. Как сообщила в Facebook ДТЭК Ладыжинская ТЭС, к счастью обошлось без жертв.

На месте происшествия работают сотрудники соответствующих служб, которые устанавливают степень повреждения оборудования и готовятся к восстановительным работам.

Также сообщается, что весь критически необходимый персонал находится в укрытии, которые продолжат обслуживание станции после установления надлежащего уровня безопасности.

На территории ТЭС побывал журналист Андрей Цаплиенко, который опубликовал видео последствий обстрела энергетического объекта.

Глава Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый сообщил, что для атаки по территории Ладыжинской ТЭС противник использовал два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Что известно о станции

Ладыжинская ТЭС расположена в городе Ладыжин Винницкой области. Электростанция имеет 6 энергоблоков мощностью 300 МВт каждый. В 2003 году ТЭС была внесена в перечень особо важных объектов электроэнергетики Украины, который был поставлен под военизированную охрану во взаимодействии со специализированными подразделениями МВД Украины.

На конец 2013 года установленная электрическая мощность станции составляла 1 800 МВт, а установленная тепловая мощность — 438 Гкал/ч. В 2022 году на станции провели модернизацию водяных насосов, что повысило эффективность обеспечения теплом многоквартирных домов и снизило количество потребляемой для это электроэнергии на 42%.

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