Пошкодження на Ладижинській ТЕС у Вінницькій області: що відомо (відео)

Для завдання ударів ворог застосував дрони-камікадзе Shahed-136. На об'єкті працює лише критично необхідний персонал.

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На Ладижинській теплоелектростанції у результаті обстрілу дронів-камікадзе пошкоджено енергетичне обладнання, на об'єкті працює критично необхідний персонал. Як повідомила у Facebook ДТЕК Ладижинська ТЕС, обійшлося без жертв.

На місці події працюють співробітники відповідних служб, які встановлюють ступінь пошкодження обладнання та готуються до відновлювальних робіт.

Також повідомляється, що весь критично необхідний персонал перебуває в укритті, і продовжить обслуговування станції після встановлення належного рівня безпеки.

На території ТЕС відвідав журналіст Андрій Цаплієнко, який опублікував відео наслідків обстрілу енергетичного об'єкта.

Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий повідомив, що для атаки по території Ладижинської ТЕС противник використав два іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Що відомо про станцію

Ладижинська ТЕС розташована у місті Ладижин Вінницької області. Електростанція має 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен. 2003 року ТЕС було внесено до переліку особливо важливих об'єктів електроенергетики України, який було поставлено під воєнізовану охорону у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами МВС України.

На кінець 2013 року встановлена електрична потужність станції становила 1800 МВт, а встановлена теплова потужність — 438 Гкал/год. У 2022 році на станції провели модернізацію водяних насосів, що підвищило ефективність забезпечення теплом багатоквартирних будинків і знизило кількість електроенергії, що споживається для цього, на 42%.

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