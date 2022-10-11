Допомагали інші країни: Іран не міг самостійно виробляти дрони Shahed-136, — Данілов

Київ розуміє, як країна, яка перебуває під санкціями, змогла закупити деталі військово-промислового комплексу.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Іран не міг самостійно виробляти дрони-камікадзе Shahed-136, які Тегеран передав Росії для війни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Данілова, Україна оглянула компоненти іранських ударних безпілотників, які вдалося збити, і виявила, що вони вироблені іншими державами. Однак секретар РНБО не уточнив, про які саме країни йдеться.

Він зазначив, що Київ розуміє, як Іран, який перебуває під санкціями, зміг закупити деталі військово-промислового комплексу.

"Ми зараз знаємо, як вони там опинилися та чому країна, яка була під санкціями, мала можливість купувати ті речі, які на 100 відсотків стосуються військово-промислового комплексу", — сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, 11 жовтня ЗС РФ завдали повторного удару по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. Для цього окупанти застосували дрони-камікадзе Shahed-136, унаслідок чого пошкоджено енергетичне обладнання. 10 жовтня ЗСУ вдалося збити 9 із 12 Shahed-136.

7 жовтня повідомлялося, що над Києвом зведуть спеціальний купол для захисту від дронів-камікадзе. Купол буде мережею БПЛА-перехоплювачів, які зможуть протидіяти атакам Shahed-136.

26 вересня Стратком ЗСУ заявляв, що іранські дрони комплектують процесорами зі США.