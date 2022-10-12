ЗСУ збили 9 з 11 БПЛА Shahed-136, запущених Росією: Залужний розкрив секрет успіху

Польща підготувала Україну для протистояння іранським дронам, надавши інструкторів і комплекси ППО.

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За дві доби, 10-11 жовтня, українські військовослужбовці із сил протиповітряної оборони збили 9 з 11 іранських дронів Shahed-136, які запустила Росія. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прозвітував на своїй сторінці в Telegram.

За його словами, захистити Україну від безпілотників дуже допомогла Польща. Польські фахівці добре навчили солдат із зенітно-ракетного дивізіону ЗСУ, як збивати російські дрони. Крім того, саме Польща передала Україні комплекси ППО, які дозволяють українцям ефективно запускати радянські ракети та збивати Shahed-136, запущені росіянами.

"Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам", — написав Валерій Залужний.

Shahed 136 — це відносно нова модель дронів-камікадзе, які виробляються в Ірані. З нещодавніх пір російська армія використовує їх для завдання ударів по Україні, маркуючи як "Герань-2". Іранські військові не розголошують характеристики цих БПЛА, проте стверджують, що вони здатні вражати цілі на відстані 2 тисячі кілометрів. Дрони наводяться на об'єкти та пікірують на них, а при зіткненні вибухає кумулятивний, термобаричний або осколковий боєприпас із вибухівкою вагою до 40 кг, захований у носовій частині.

ЗСУ збили перший Shahed 136 13 вересня на околицях Куп'янська Харківської області. Незважаючи на російське маркування, аналітики впізнали іранську модель за специфічними стабілізаторами на уламках крил.

11 жовтня під час виступу перед "Великою сімкою" Володимир Зеленський назвав, скільки дронів-камікадзе Росія попросила в Ірану. За його інформацією, російська армія замовила 2 400 одиниць самих лише Shahed. У зв'язку з цим президент попросив надати Україні західні системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Як стверджує секретар РНБО Олексій Данілов, Іран не міг самостійно забезпечити РФ дронами Shahed-136. Українці оглянули захоплені безпілотники та помітили в них компоненти іноземного виробництва.