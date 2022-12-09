"Почалася пожежа всередині кабіни": льотчик KARAYA про те, як "Шахед" пошкодив винищувач (відео)

За словами майора Вадима Ворошилова, 10 жовтня він двічі піднімався в небо за сигналом "повітря". На п'ятому збитому дроні уламки пошкодили винищувач, і він був змушений катапультуватися.

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Герой України Вадим "Karaya" Ворошилов, льотчик 204-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил України, розповів про подію зі втратою винищувача після збиття кількох дронів-камікадзе. Про це повідомляється на сторінці ЗС України на YouTube.

За словами льотчика, день почався рано вранці за сигналом "повітря". Спочатку працював по ворожих "Шахедах" побратим Karaya. Він знищив два дрони-камікадзе. Далі злетів він і вразив ще три трони. Увечері сигнал знову повторився.

"Здійснив зліт із оперативного аеродрому на півдні України й далі вже виконав знищення повітряних цілей над небом Вінницької області", — каже Karaya.

На п'ятій цілі уламок дрона-камікадзе розбив ліхтар (скло кабіни) та зруйнував носову частину винищувача. Через кров Ворошилову виявилося складно повноцінно оцінити ситуацію.

"Перша думка — так не хочеться катапультуватися. По курсу побачив якийсь населений пункт. Тоді я не знав, що це за населений пункт. Бачив лише вогні. Перевірив керування літака за вздовжнім каналом, на жаль, він був некерований. За поперечним каналом ним можна було керувати. Побачив перед собою чорну ділянку і встановив, що це ймовірно, поле", — продовжує Karaya.

Після цього в кабіні почалася пожежа. Коли вогонь почав наближатися до льотчика, він катапультувався та близько 2 хвилин спускався на парашуті. Фотографію з пораненнями він зробив, щоб оцінити їхню складність. Під час приземлення продумав подальший план своїх дій.

Також льотчик розповів про свій позивний. Karaya — це позивний найефективнішого льотчика Другої світової війни Гартманна. Ерік Гартманн — німецький льотчик. За час війни здійснив 1404 бойові вильоти. За цей час він знищив 352 літаки, з яких 345 радянських.

Нагадаємо, льотчик знищив 5 іранських дронів-камікадзе 10 жовтня. Йому вдалося відвести винищувач від міста.

Після події Karaya опублікував свою фотографію після катапультування. У такий спосіб Ворошилов хотів нагадати, якою ціною дається свобода.