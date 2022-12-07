"Ціна свободи": український льотчик показав своє обличчя після катапультування (фото)

Український захисник Владислав Ворошилов ліквідував 5 іранських безпілотників під час ракетної атаки ЗС РФ на Вінницю 12 жовтня.

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Український військовий льотчик майор Владислав Ворошилов привітав співвітчизників із Днем Збройних сил України. Він також нагадав про те, якою ціною українцям дається свобода та поділився знімком із пораненням на своїй сторінці в Instagram.

"Сили оборони України стоять на захисті не лише нашої Держави, вони стоять на захисті всього цивілізованого світу, це щит, який оберігає західний світ від орди, яка залишає після себе лише хаос та руйнування. Але цей захист дорого коштує синам України, тому це потрібно розуміти й пам'ятати", — пише льотчик.

Пілот зазначив, що не всі люди повною мірою усвідомлюють, із чим доводиться стикатися українським військовим. На додаток до своїх слів він опублікував у Instagram свою фотографію із залитим кров'ю обличчям, зроблену після виконання завдання.

[ + – ] Владислав Ворошилов опублікував пост на честь Дня ЗСУ

"На відео з польотів все дуже гарно, літаки літають, ракети відстрілюються. Але, на жаль, немає розуміння того, що відбувається за кадром. Тому я вирішив виставити фото без редагування", — підписав свій знімок Владислав Ворошилов.

Владислав Ворошилов став відомим після того, як йому вдалося ліквідувати 5 безпілотників іранського походження під час ракетної атаки ЗС РФ по Вінниці 12 жовтня. Після цього українському захиснику довелося катапультуватися, відвівши несправний літак на безпечну відстань від міста.

[ + – ] Майор Владислав Ворошилов

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський приїхав на Донбас та привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України. Головнокомандувач відзначив професіоналізм українських військових та подякував їм за захист країни.

Фокус також писав про те, що український військовий льотчик розповів про початок повномасштабної війни. У день вторгнення він перебував у Чорнобаївці Херсонської області.