"Прилетіли, заправились і вперед працювати": вертолітник ЗСУ про початок війни під Херсоном

Гелікоптери базувалися на славнозвісному аеродромі в Чорнобаївці. Першого дня вторгнення вони вивели всі борти без втрат, і першого ж дня кинулися в бої проти окупантів.

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Герой України Євген Соловйов розповів в інтерв'ю АрміяInform про те, як для нього почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Ескадрилья бойових гелікоптерів, де служить Соловйов, базувалася на Херсонщині у відомій Чорнобаївці. 24 лютого запам'яталося як день, який прожив на адреналіні з ранку до вечора. Першим завданням було вивести техніку з-під удару ворога. Всі сили вдалося вивезти без втрат. Відразу після цього завдання полягало в завданні ударів по російських окупантах.

"Вже буквально через годину після передислокації почали виконувати завдання з авіаційної підтримки наземних військ. Не було жодної паузи на "розгойдування"! Прилетіли, заправилися і працювати вперед! Забігаючи вперед, скажу, що трохи подрімати, та й то у посадці, я зміг лише о першій годині ночі 25 лютого", — розповів вертолітник.

[ + – ] Бійці знали про пересування ЗС РФ завдяки знайомим та родичам

Ворожі переміщення передавали місцеві. Всі родом з одного міста, тому сусіди, куми буквально в онлайн-режимі розповідали про просування російських окупантів. Бійці отримували інформацію від знайомих, передавали її командуванню, а ті вже давали команду працювати.

"Приміром, зателефонувала тітка: "До нас у село зайшла колона танків з літерою Z і поїхала у бік Миколаєва". Полетіли "шукати". Дорогою вже хтось дзвонить: "Дядько живе в такому селі, там йде колона", — розповів Євген.

Так, окупанти не розуміли, що відбувається, а українські вертолітні групи розуміли — це була одна з головних переваг. Командири дозволили самостійно ухвалювати рішення на всіх рівнях.

Боєць розповідає, що у перші тижні втрати у ЗС РФ на Херсонщині були просто величезні — десятки одиниць техніки, сотні осіб особового складу. Він сам накривав цілі колони ворога, який не розумів, звідки тут узявся вертоліт.

25 або 26 лютого військові завдали удару по рідному аеродрому в Чорнобаївці. Командир сказав, що вони його відбудують і він буде навіть кращим, ніж був.

Нагадаємо, у Туреччині розробили перший безпілотний вертоліт для військових. Він оснащується камерами та іншим корисним обладнанням.

Також артилеристи гаубиці М777 розповіли про бої на півдні: їм вдалося знищити понад 200 цілей за майже два місяці.