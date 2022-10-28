"Прилетели, заправились и вперед работать": вертолетчик ВСУ о начале войны под Херсоном

Вертолеты базировались на славноизвестном аэродроме в Чернобаевке. В первый день вторжения они вывели все борты без потерь, и в первый же день ринулись в бои против оккупантов.

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Герой Украины Евгений Соловьев рассказал в интервью АрміяInform о том, как для него началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Эскадрилья боевых вертолетов, где служит Соловьев, базировалась в Херсонской области в известной Чернобаевке. 24 февраля запомнилось как день, прожитый на адреналине с утра до вечера. Первой задачей было вывести технику из-под удара врага. Все силы удалось вывезти без потерь. Сразу же после этого задача была заключалась в нанесении ударов по российским оккупантам.

"Уже буквально через час после передислокации начали выполнять задачи по авиационной поддержке наземных войск. Не было ни одной паузы на "раскачку"! Прилетели, заправились и работать вперед! Забегая вперед, скажу, что немного подремать, да и то в посадке, я смог только в час ночи 25 февраля", — рассказал вертолетчик.

[ + – ] Бойцы знали о передвижениях ВС РФ благодаря знакомым и родственникам

Вражеские перемещения передавали местные. Все родом из одного города, поэтому соседи, кумовья буквально в онлайн режиме рассказывали о продвижении российских оккупантов. Бойцы получали информацию от знакомых, передавали их командования, а те уже давали команду работать.

"К примеру, позвонила тетя: "К нам в деревню зашла колонна танков с буквой Z и уехала в сторону Николаева". Улетели "искать". По дороге уже кто-то звонит: "Дядя живет в таком-то селе, там идет колонна", — рассказал Евгений.

Таким образом оккупанты не понимали, что происходит, а украинские вертолетные группы понимали — это было одно из главных преимуществ. Командиры разрешили самостоятельно принимать решения на всех уровнях.

Боец рассказывает, что в первые недели потери у ВС РФ в Херсонской области были просто огромные — десятки единиц техники, сотни лиц личного состава. Он сам накрывал целые колонны врага, который не понимал, откуда взялся тут вертолет.

25 или 26 февраля военные нанесли удар по родному аэродрому в Чернобаевке. Командир сказал, что они его отстроят и он будет даже лучше, чем был.

Напомним, в Турции разработали первый беспилотный вертолет для военных. Он оснащается камерами и другим полезным оборудованием.

Также артиллеристы гаубицы М777 рассказали о боях на юге: им удалось уничтожить более 200 целей за почти два месяца.