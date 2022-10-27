Легкий та швидкий: у Туреччині розробили перший безпілотний вертоліт для військових
Alpin може підпорядковуватися оператору або керувати польотом самостійно. Вертоліт оснащується камерами та іншим корисним обладнанням загальною вагою до 200 кг.
Компанія Titra розробляє перший у Туреччині безпілотний гелікоптер під назвою Alpin. Про це стало відомо виданню Defence News.
Titra обіцяє щорічно збирати по 10 гелікоптерів Alpin на додаток до 250 дронів-камікадзе, які вже виробляє на своїх заводах. Уряд Туреччини вніс проєкт до списку пріоритетних інвестицій, а це означає, що компанія отримає державні субсидії. Один із чиновників повідомив ЗМІ, що держава почне купувати безпілотники після успішного завершення польових випробувань, сподіваючись експортувати нову техніку в інші країни.
Дизайн Alpin заснований на пілотованому італійському надлегкому гелікоптері Heli-Sport CH-7. Безпілотник має довжину 7 м, ширину 1,5 м, висоту 2,35 м і діаметр несучого гвинта 6,28 м. Двигун Rotax 914 UL потужністю 115 кінських сил дозволяє розвивати швидкість до 160 км/год і підніматися на висоту до 5 км. Водночас максимальна дальність польоту становить 840 км, а тривалість — 7 год без нічого або 2 год з повним навантаженням.
Апарат важить лише 340 кг, тому його можна перевозити на вантажних автомобілях. Сам вертоліт може підіймати 200 кг корисного навантаження (включаючи паливо) і нести одночасно кілька модулів, наприклад гіперспектральні радари з синтезованою апертурою, електронно-оптичні або інфрачервоні камери.
Широкополосний супутниковий канал зв'язку дозволяє передавати інформацію операторам у режимі реального часу та працювати навіть у віддалених районах. Розробники оснастили Alpin системою автопілота, яка забезпечує автоматичні зліт та посадку з поворотами. Його пропонують використовувати для військових та цивільних цілей, також у рятувальних операціях.
Alpin стане першим безпілотним вертольотом у Туреччині, але не у всьому світі. Зараз у війська НАТО випробовують у Португалії новий військовий апарат Camcopter S-100. Цей вертоліт здатний автономно літати, вишукуючи ворожі судна чи підводні човни.
Писали також, що у Росії заявили про створення безпілотного вертольота БАС-750. У серпні його показали на форумі "Армія-2022" у Підмосков'ї.