Легкий та швидкий: у Туреччині розробили перший безпілотний вертоліт для військових

Alpin може підпорядковуватися оператору або керувати польотом самостійно. Вертоліт оснащується камерами та іншим корисним обладнанням загальною вагою до 200 кг.

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Компанія Titra розробляє перший у Туреччині безпілотний гелікоптер під назвою Alpin. Про це стало відомо виданню Defence News.

Titra обіцяє щорічно збирати по 10 гелікоптерів Alpin на додаток до 250 дронів-камікадзе, які вже виробляє на своїх заводах. Уряд Туреччини вніс проєкт до списку пріоритетних інвестицій, а це означає, що компанія отримає державні субсидії. Один із чиновників повідомив ЗМІ, що держава почне купувати безпілотники після успішного завершення польових випробувань, сподіваючись експортувати нову техніку в інші країни.

Дизайн Alpin заснований на пілотованому італійському надлегкому гелікоптері Heli-Sport CH-7. Безпілотник має довжину 7 м, ширину 1,5 м, висоту 2,35 м і діаметр несучого гвинта 6,28 м. Двигун Rotax 914 UL потужністю 115 кінських сил дозволяє розвивати швидкість до 160 км/год і підніматися на висоту до 5 км. Водночас максимальна дальність польоту становить 840 км, а тривалість — 7 год без нічого або 2 год з повним навантаженням.

Апарат важить лише 340 кг, тому його можна перевозити на вантажних автомобілях. Сам вертоліт може підіймати 200 кг корисного навантаження (включаючи паливо) і нести одночасно кілька модулів, наприклад гіперспектральні радари з синтезованою апертурою, електронно-оптичні або інфрачервоні камери.

Широкополосний супутниковий канал зв'язку дозволяє передавати інформацію операторам у режимі реального часу та працювати навіть у віддалених районах. Розробники оснастили Alpin системою автопілота, яка забезпечує автоматичні зліт та посадку з поворотами. Його пропонують використовувати для військових та цивільних цілей, також у рятувальних операціях.

Alpin стане першим безпілотним вертольотом у Туреччині, але не у всьому світі. Зараз у війська НАТО випробовують у Португалії новий військовий апарат Camcopter S-100. Цей вертоліт здатний автономно літати, вишукуючи ворожі судна чи підводні човни.

Писали також, що у Росії заявили про створення безпілотного вертольота БАС-750. У серпні його показали на форумі "Армія-2022" у Підмосков'ї.