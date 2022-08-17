Росіяни розробили безпілотний вертоліт БАС-750, але ЗСУ він не загрожує

БПЛА може підіймати вантажі до 200 кг та літати зі швидкістю 180 км/год.

Холдинг "Вертольоти Росії" (входить до "Ростеху") представив новий безпілотний комплекс вертолітного типу БАС-750. Розробники докладніше розповіли про технічні характеристики пристрою на офіційному сайті.

БАС-750 показали на військово-технічному форумі "Армія-2022", що проходить у підмосковній Кубинці. Універсальна безпілотна авіаційна система складається з двох БПЛА-вертольотів та двох наземних станцій управління. Літальні апарати можуть підійматися на висоту до 3,5 км, підтримувати зв'язок з оператором на відстані до 150 км, розганятися до 180 км/год.

Автономна система БАС-750 дозволяє гелікоптерам проводити у повітрі до 6 годин. Тривалість польоту можна збільшити, встановивши додаткові паливні баки — така опція передбачена конструкцією.

Як розповів перший заступник гендиректора холдингу "Вертольоти Росії" Олег Гуляєв, БПЛА у базовій комплектації оснащується оптико-електронною системою, п'ятьма камерами кругового огляду, що передають зображення вдень та вночі. Крім того, у разі відключення супутникового навігаційного зв'язку апарат може самостійно повернутися на місце запуску.

Виконавчий директор "Ростеху" Олег Євтушенко зазначив, що БАС-750 вважається "старшим братом" російського БАС-200. Вертолітний дрон призначений для виконання великої кількості завдань, таких як проведення пошукових, геодезичних, картографічних робіт, моніторинг доріг, сільськогосподарських земель, водойм, нафтогазової інфраструктури, об'єктів зв'язку, ліній електропередач, трубопроводів.

Примітно, що про бойове застосування БАС-750 розробники не говорять, тому його навряд чи використовуватимуть на війні в Україні, попри "камуфляж".

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