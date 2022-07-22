Унікальний робот-вертоліт вишукуватиме ворожі підводні човни і не тільки (відео)

Легкий та економний Proteus споживає мало палива та може скидати спеціальні гідроакустичні буї для виявлення підводних загроз.

Компанія Leonardo розробляє інноваційний робот-вертоліт для британської армії для виявлення підводних човнів. Про це повідомляє офіційний сайт Королівських військово-морських сил Великої Британії.

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Міністерство оборони уклало з Leonardo контракт на суму 60 млн фунтів стерлінгів на проєктування та розробку ультрасучасного безпілотного вертольота Project Proteus. Компанія представила демонстраційний прототип вагою 3 т, який незабаром покаже свої можливості під час військових випробувань із протичовновими патрулями, які заплановані на 2025 рік.

Однією з особливостей безпілотника стала можливість скидати невеликі гідроакустичні буї у вигляді труби, призначені виявлення підводних човнів. У разі появи противника, БПЛА попередить гелікоптери з екіпажами на борту про загрозу і викличе на допомогу судна, які можуть її знищити. Крім цього, військові розглядають інші способи застосування безпілотної техніки, такі як евакуація поранених та доставка запасів на кораблі.

У Міноборони очікують, що літальний робот скоротить ризики для військовослужбовців під час несення служби, звільнить людей та авіаційну техніку для виконання важливіших завдань, а також покращить спостереження та розвідку. Поки ворожі підводні човни у складі британського флоту вишукує вертоліт Merlin Mk2 вагою понад 10 т, оснащений спеціальним сонаром. Proteus у 3 рази легше, тому потребує набагато менше палива. Водночас він здатний нести велике корисне навантаження та працювати в суворих умовах.

"Демонстрація переваг більших безпілотних літаків, вертольотів та літаків з нерухомим крилом буде мати ключове значення для розуміння того, чи можуть такі літаки ефективно сприяти розвитку можливостей Королівського флоту, особливо у боротьбі з підводними човнами", — прокоментував Директор з розвитку Королівського флоту контрадмірал Джеймс Паркін.

У лютому вертоліт Sikorsky UH-60А Black Hawk піднявся в небо без екіпажу. Повністю автономний політ тривав 30 хвилин та завершився успішною посадкою. Система Sikorsky MATRIX покликана стежити за механічними показниками та розвантажити пілотів.

У Росії обіцяють випустити бойові безпілотні вертольоти. Розробники задумали літаючу платформу масою 750 кг з одним основним і кермовим гвинтом, яка зможе знищувати живу силу та броньовану техніку за допомогою вбудованого озброєння: танкового кулемета Калашнікова, ракетної установки та протитанкових снарядів.