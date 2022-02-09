Уперше в історії: вертоліт Black Hawk піднявся в небо без пілотів та екіпажу (відео)

Повітряне судно було у польоті 30 хвилин, за які повністю автономно піднялося та приземлилося. Розробники хочуть зробити польоти більш безпечними та розумними.

Вертоліт Sikorsky UH-60 Black Hawk вперше повністю автономно піднявся в повітря на 30 хвилин. Про це повідомляє Defense News.

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У межах програми Агентства перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) зі створення системи автоматизації роботи льотного екіпажу (ALIAS) піднявся вертоліт без екіпажу. Цьому передували шестирічні роботи зі створення всіх програм.

Протягом 30 хвилин гелікоптер перебував у повітрі без будь-кого в кабіні. Він пролетів над фортом Кемпбелл, штат Кентуккі 5 лютого, а потім піднявся у повітря знову, але вже 7 лютого і на менший час.

[ + – ] Під час польоту в кабіні гелікоптера нікого не було Фото: space-ship

Black Hawk використовує систему автономії Sikorsky MATRIX, призначену для допомоги пілотам та льотному екіпажу під час польоту в несприятливих умовах, зокрема в умовах обмеженої видимості або відсутності надійного зв'язку.

"Завдяки зменшенню робочого навантаження пілоти можуть зосередитися на управлінні польотом, а не на механіці Це унікальне поєднання автономного програмного та апаратного забезпечення зробить політ розумнішим і безпечнішим", — сказав Стюарт Янг, керівник програми відділу тактичних технологій DARPA.

Повідомляється, що на розробку технології DARPA та Sikorsky витратили близько 160 млн доларів. Завершити розробку системи планують до кінця цього року.

Нагадаємо, про створення автономного вертольота стало відомо 11 листопада 2021 року. Тоді повідомлялося, що Black Hawk здатний випускати два БПЛА, здатні розвідувати територію попереду.

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