У США створили автономний вертоліт Black Hawk із двома БПЛА (відео)

Завдяки автономному управлінню вертоліт зможе залітати у вкрай небезпечні зони, куди реальні пілоти не полетять через загрозу життю. А дрони можуть розвідувати територію попереду.

У США Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міноборони DARPA переобладнало гелікоптер Sikrosky UH-60A Black Hawk в автономно пілотований. Про це повідомляє Flightglobal.

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Повідомляється, що 1 листопада було проведено льотні випробування вертольота у складі системи з двома БПЛА. Політ проводився у межах програми Procet Convergence у штаті Аризона.

Основна мета створення автономного вертольота – можливість виконання наднебезпечних завдань. Якщо вертоліт управлятимуться автономно, то він зможе без загрози для пілотів висадити, захистити та поповнити запаси військ у небезпечних місцях.

Проведення випробувань проходило за таким сценарієм: загін військових опинився в тилу ворога. Він вимагав додаткового спорядження, але повітряний простір довкола контролювався системою ППО ворога. Пілоти не могли полетіти до такої зони.

Тому автономний Black Hawk вперше злетів у повітря за допомогою умовного загону. Він зміг здійснити посадку у вкрай небезпечній зоні. Автономні польоти вдаються завдяки системі ALIAS забезпечуючи технічну частину.

[ + – ] Запуск БПЛА з вертольота Фото: скриншот

Під час польоту з вертольота запустили два безпілотники Altius 600, які розвідали ситуацію попереду та вели спостереження.

Нагадаємо, в Ізраїлі представили перший електричний безпілотний вертоліт. Його планують використовувати як для цивільних цілей, так і для військових.

Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї розробляють штурмовий вертоліт-амфібію для морпіхів.