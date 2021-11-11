В США создали автономный вертолет Black Hawk с двуми БПЛА (видео)

Благодаря автономному управлению, вертолет сможет залетать в крайне опасные зоны, куда реальные пилоты не полетят из-за угрозы жизни. А дроны могут разведывать территорию впереди.

В США Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны DARPA переоборудовали вертолет Sikrosky UH-60A Black Hawk в автономно пилотируемый. Об этом сообщает Flightglobal.

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Сообщается, что 1 ноября были проведены летные испытания вертолета в составе системы с двумя БПЛА. Полет проводился в рамках программы Procet Convergence в штате Аризона.

Основная цель создания автономного вертолета — возможность выполнения сверхопасных задач. Если вертолет будет управляться автономно, то он сможет без угрозы для пилотов высадить, защитить и пополнить запасы войск в опасных местах.

Проведение испытаний проходило по следующему сценарию: отряд военных оказался в тылу врага. Он требовал дополнительного снаряжения, но воздушное пространство вокруг контролировалось системой ПВО врага. Пилоты не могли полететь в такую зону.

Поэтому автономный Black Hawk впервые взлетел в воздух для помощи условному отряду. Он смог совершить посадку в крайне опасной зоне. Автономные полеты удаются благодаря системе ALIAS, обеспечивая техническую часть.

[ + – ] Запуск БПЛА из вертолета Фото: скриншот

Во время полета с вертолета запустили два беспилотника Altius 600, которые разведали ситуацию впереди и вели наблюдение.

Напомним, в Израиле представили первый электрический беспилотный вертолет. Его планируют использовать как для гражданских целей, так и для военных.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее разрабатывают штурмовой вертолет-амфибию для морпехов.