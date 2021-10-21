В Южной Корее разрабатывают штурмовой вертолет-амфибию MAH-1 (видео)

Вертолет дебютировал в 2018 году, сейчас же разрабатывают версию для морпехов, которая позволит нести на борту БПЛА, ракеты и пушки.

Компания Korea Aerospace Industries ведет разработку нового вертолета на базе семейства Surion, чтобы выполнить заказ ВМФ на 24 единицы. Об этом сообщает Aviaciaonline.

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Сообщается, что вертолет будет использоваться боевым десантом. Для этого Surion претерпит ряд изменений, в том числе изменятся боевые модули. MAH-1 в общей сложности получит 6 внешних боевых модулей, способных нести различную комбинацию из ракет, пушек, дронов, беспилотников и боеприпасы. Вкупе с этим его оснастят 20-мм пулеметом Гатлинга и новыми сенсорами для самообороны.

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Разработчики должны создать систему, которая позволит объединять пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, обеспечивая их совместную работу. Разработка имеет название MUM-T.

Отметим, что дебютировал MAH-1 еще в 2018 году. Южнокорейская морская пехота сейчас имеет несколько образцов этих вертолетов. С момента дебюта вертолет постоянно модернизируется. Основные характеристики вертолета семейства Surion:

Двухмоторный двигатель на 1800 л.с.

Дальность полета — 646 км

Запас хода — 3 часа 40 минут

Полезная нагрузка — 5,9 тонн

Взлетная масса — 8,7 тонны.

Напомним, в апреле стало известно, что Южная Корея закупит 24 ударных вертолета Surion на 1,4 млрд долларов. В войска их должны поставить к 2031.

Отметим, что в США обновили ударный стелс-вертолет 360 Invictus, улучшив хвостовой винт и стелс-технологии.