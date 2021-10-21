В Южной Корее разрабатывают штурмовой вертолет-амфибию MAH-1 (видео)
Вертолет дебютировал в 2018 году, сейчас же разрабатывают версию для морпехов, которая позволит нести на борту БПЛА, ракеты и пушки.
Компания Korea Aerospace Industries ведет разработку нового вертолета на базе семейства Surion, чтобы выполнить заказ ВМФ на 24 единицы. Об этом сообщает Aviaciaonline.
Сообщается, что вертолет будет использоваться боевым десантом. Для этого Surion претерпит ряд изменений, в том числе изменятся боевые модули. MAH-1 в общей сложности получит 6 внешних боевых модулей, способных нести различную комбинацию из ракет, пушек, дронов, беспилотников и боеприпасы. Вкупе с этим его оснастят 20-мм пулеметом Гатлинга и новыми сенсорами для самообороны.Важно
Разработчики должны создать систему, которая позволит объединять пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, обеспечивая их совместную работу. Разработка имеет название MUM-T.
Отметим, что дебютировал MAH-1 еще в 2018 году. Южнокорейская морская пехота сейчас имеет несколько образцов этих вертолетов. С момента дебюта вертолет постоянно модернизируется. Основные характеристики вертолета семейства Surion:
- Двухмоторный двигатель на 1800 л.с.
- Дальность полета — 646 км
- Запас хода — 3 часа 40 минут
- Полезная нагрузка — 5,9 тонн
- Взлетная масса — 8,7 тонны.
Напомним, в апреле стало известно, что Южная Корея закупит 24 ударных вертолета Surion на 1,4 млрд долларов. В войска их должны поставить к 2031.
Отметим, что в США обновили ударный стелс-вертолет 360 Invictus, улучшив хвостовой винт и стелс-технологии.