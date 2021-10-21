У Південній Кореї розробляють штурмовий вертоліт-амфібію MAH-1 (відео)

Вертоліт дебютував у 2018 році, зараз же розробляють версію для морпіхів, яка дозволить нести на борту БПЛА, ракети та гармати.

Компанія Korea Aerospace Industries веде розробку нового вертольота на базі сімейства Surion, щоб виконати замовлення ВМФ на 24 одиниці. Про це повідомляє Aviaciaonline.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Повідомляється, що вертоліт буде використовуватися бойовим десантом. Для цього Surion зазнає низку змін, зокрема зміняться бойові модулі. MAH-1 у цілому отримає 6 зовнішніх бойових модулів, здатних нести різну комбінацію з ракет, гармат, дронів, безпілотників і боєприпаси. Укупі з цим його оснастять 20-мм кулеметом Гатлінга і новими сенсорами для самооборони.

Важливо

Модульність, простота й економія коштів. Як ПС США вирішують проблему відкритої архітектури

Розробники повинні створити систему, яка дозволить об'єднувати пілотовані та безпілотні літальні апарати, забезпечуючи їхню спільну роботу. Розробка має назву MUM-T.

Зазначимо, що дебютував MAH-1 ще в 2018 році. Південнокорейська морська піхота зараз має кілька зразків цих вертольотів. З моменту дебюту вертоліт постійно модернізується. Основні характеристики вертольота сімейства Surion:

двомоторний двигун на 1 800 к.с.;

дальність польоту — 646 км;

запас ходу — 3 години 40 хвилин;

корисне навантаження — 5,9 тонн;

злітна маса — 8,7 тонни.

Нагадаємо, в квітні стало відомо, що Південна Корея закупить 24 ударні вертольоти Surion на 1,4 млрд доларів. У війська їх повинні поставити до 2031.

Зазначимо, що в США оновили ударний стелс-вертоліт 360 Invictus, поліпшивши хвостовий гвинт і стелс-технології.