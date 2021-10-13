В США обновили ударный вертолет-невидимку 360 Invictus (фото)
Обновление затронуло стелс-технологии, хвостовой винт и ряд других изменений, которые внесли по требованию военных из Минобороны.
Американский производитель вертолетов Bell Textron показали свой вертолет на выставке вооружения AUSA 2021. Об этом сообщает Defense Blog.
Компания обновила модель стелс-вертолета, которая реализуется в рамках программы атакующих разведывательных самолетов FARA армии США. Новая версия 360 Invictus включает в себя современные технологии для снижения риска быть обнаруженным, новый хвостовой винт и ряд других изменений, которые вносили по требованию военных.
"Мы объединяем уникальные знания Bell о требованиях, предъявляемых к вертолетам-разведчикам, с инженерными и техническими знаниями, чтобы дать армии систему вооружения, которая будет доминировать в миссиях по разведке нападений на десятилетия вперед", — заявил вице-президент и программный директор Крис Гелер.Важно
Сообщается, что работы по сборке новой модификации стартовали еще в конце 2020 года. Invictus 360 будет иметь крейсерскую скорость 333 км/ч, а на борту сможет нести до 8 ракет класса "воздух-земля". Также в передней части вертолета будет установлена пушка. Других технических деталей на данный момент нет.
Для программы FARA компания Bell создала лабораторию системной интеграции для внедрения ПО и тестирования отдельных систем до установки в сам вертолет. Это снижает технический риск во время летных испытаний.
В армию первый вертолет должен поступить в конце 2023 года.
Напомним, компания Boeing заключила контракт с армией США на поставку вертолетов Chinook Block II. Сумма контракта составляет 391 млн долларов.
Ранее Bell Textron показала новое поколение летательных аппаратов с функциями вертолета и самолета.