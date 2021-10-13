В США обновили ударный вертолет-невидимку 360 Invictus (фото)

Обновление затронуло стелс-технологии, хвостовой винт и ряд других изменений, которые внесли по требованию военных из Минобороны.

Американский производитель вертолетов Bell Textron показали свой вертолет на выставке вооружения AUSA 2021. Об этом сообщает Defense Blog.

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Компания обновила модель стелс-вертолета, которая реализуется в рамках программы атакующих разведывательных самолетов FARA армии США. Новая версия 360 Invictus включает в себя современные технологии для снижения риска быть обнаруженным, новый хвостовой винт и ряд других изменений, которые вносили по требованию военных.

"Мы объединяем уникальные знания Bell о требованиях, предъявляемых к вертолетам-разведчикам, с инженерными и техническими знаниями, чтобы дать армии систему вооружения, которая будет доминировать в миссиях по разведке нападений на десятилетия вперед", — заявил вице-президент и программный директор Крис Гелер.

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Сообщается, что работы по сборке новой модификации стартовали еще в конце 2020 года. Invictus 360 будет иметь крейсерскую скорость 333 км/ч, а на борту сможет нести до 8 ракет класса "воздух-земля". Также в передней части вертолета будет установлена пушка. Других технических деталей на данный момент нет.

[ + – ] Сборка вертолета по состоянию на июль 2021

Для программы FARA компания Bell создала лабораторию системной интеграции для внедрения ПО и тестирования отдельных систем до установки в сам вертолет. Это снижает технический риск во время летных испытаний.

В армию первый вертолет должен поступить в конце 2023 года.

Напомним, компания Boeing заключила контракт с армией США на поставку вертолетов Chinook Block II. Сумма контракта составляет 391 млн долларов.

Ранее Bell Textron показала новое поколение летательных аппаратов с функциями вертолета и самолета.