Boeing заключил контракт с армией США на поставку вертолетов Chinook Block II (фото)

Несмотря на присутствие проблем с вибрациями у вертолета, компания получила контракт на поставку 5 вертолетов за 391 млн долларов.

Армия США заключила контракт с Boeing на поставку первых пяти вертолетов CH-47F Block II несмотря на технические проблемы с программой. Об этом сообщает DefenseNews.

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Сообщается, что общая сумма контракта составляет 391 млн долларов, за эти средства должны поставить 5 вертолетов. При этом в армию будут поставлять несколько вариантов CH-47 несмотря на то, что военные хотели только модификации G-серии. Однако в Конгрессе на 2021 год выделены средства для пяти вариантов Block II. А на 2022 год законодатели хотят еще больше расширить количество модификаций, но законопроекты о политике в области обороны и бюджет еще не приняты.

[ + – ] Chinook Block II Фото: Sikorsky-Boeing

Вертолет версии Block II получил ряд улучшений по сравнению с не модифицированной версией, в частности, новые лопасти, топливную систему, улучшенную электронику, а также более прочный планер, позволивший повысить максимальную взлетную массу Chinook до 24,5 тон против 22,6 тонны у оригинального CH-47.

[ + – ] Производство вертолетов на заводе Boeing Фото: Sikorsky-Boeing

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При этом у вертолетов Chinook Block II обнаружены технические проблемы. Компания Boeing работает над их устранением. Указывается, что у вертолетов при зависании в воздухе, и находясь на земле, обнаруживаются вибрации.

"Мы тесно сотрудничаем с армией над системой смягчения или корректировкой существующих систем смягчения, чтобы учесть эту различную частоту вибрации. Это никоим образом не влияет на безопасность полетов, но эта проблема, над которой мы работаем", — заявил вице-президент Boeing и руководитель программы Н-47 Энди Билт.

Напомним, Китай закупит у РФ 36 палубных вертолетов Ка-52К за 720 млн долларов. А российская армия получит 30 модернизированных Ка-52 с более широким арсеналом вооружения.