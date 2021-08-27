Россия закупит 30 модернизированных вертолетов Ка-52 (фото)

Модификация отличается от обычного Ка-52 улучшенными системами, позволяющие расширить возможности применения вооружения.

Российская компания "Вертолеты России" и Минобороны РФ подписали контракт на поставку вертолетов Ка-52М, которые должны пойти в армию к 2022 году. Об этом сообщает Ростех.

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В рамках контракта предусматривается поставка 30 вертолетов, первые из которых будут поступать в российскую армию в 2022 году. Поставки начнутся после проведения всех гоиспытаний, которые начались в этом месяце.

Ка-52М получил улучшенный радиолокационный комплекс, большую дальность распознавания целей ночью, а также расширенные возможности применения вооружения. Также вертолет получил возможность применять новую управляемую ракету с повышенной дальностью поражения по сравнению с Ка-50 "Черная акула".

"В усовершенствованном ударном вертолете все направлено на повышение боевой эффективности в любых погодных условиях. По согласованию с Минобороны России подготовка к производству серийных машин уже стартовала на предприятии ААК "Прогресс" в Приморье", — указывают в публикации.

Заявляется, что Ка-52М способен работать совместно с беспилотниками. Они будут передавать данные вертолету для расширения информации о ситуации на поле боя.

Ка-52 — российский боевой вертолет, предназначенная для разведки местности, уничтожения техники, живой силы и воздушных целей врага. Является модернизацией вертолета Ка-50 "Черная акула". На вооружении находится около 170 единиц, в эксплуатации вертолет находится с 2011 года.

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