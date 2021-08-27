Росія закупить 30 модернізованих вертольотів Ка-52 (фото)

Модифікація відрізняється від звичайного Ка-52 поліпшеними системами, що дозволяють розширити можливості застосування озброєння.

Російська компанія "Вертольоти Росії" і Міноборони РФ підписали контракт на постачання вертольотів Ка-52М, які повинні піти в армію до 2022 року. Про це повідомляє Ростех.

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У межах контракту передбачається поставка 30 вертольотів, перші з яких надходитимуть у російську армію в 2022 році. Поставки почнуться після проведення всіх держвипробувань, які почалися цього місяця.

Ка-52М отримав покращений радіолокаційний комплекс, велику дальність розпізнавання цілей вночі, а також розширені можливості застосування озброєння. Також вертоліт отримав можливість застосовувати нову керовану ракету з підвищеною дальністю ураження в порівнянні з Ка-50 "Чорна акула".

"У вдосконаленому ударному вертольоті все направлено на підвищення бойової ефективності в будь-яких погодних умовах. За погодженням з Міноборони Росії підготовка до виробництва серійних машин вже стартувала на підприємстві ААК "Прогрес" в Примор'ї", — вказують у публікації.

Заявляється, що Ка-52М здатний працювати спільно з безпілотниками. Вони передаватимуть дані вертольоту для розширення інформації про ситуацію на полі бою.

Ка-52 — російський бойовий вертоліт, призначений для розвідки місцевості, знищення техніки, живої сили і повітряних цілей ворога. Є модернізацією вертольота Ка-50 "Чорна акула". На озброєнні перебуває близько 170 одиниць, в експлуатації вертоліт перебуває з 2011 року.

Нагадаємо, в армію РФ надійде ударний БПЛА "Альтіус" восени — це буде перший важкий ударний БПЛА для військ.

Раніше Росія завершила чергові випробування 20-тонного БПЛА "Мисливець".