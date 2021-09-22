Китай купит у России 36 боевых палубных вертолетов Ка-52К

Сумма сделки составила 720 миллионов долларов. Этими летательными аппаратами КНР может оснастить свои десантные корабли Type 075 LHD.

В рамках российского военного форума "Армия-2021", который прошел с 22 по 28 августа, китайская делегация заключила контракт с предприятием "Рособоронэкспорт" на поставку палубных вертолетов Ка-52К "Катран" для Военно-морских сил КНР. Об этом сообщает портал Naval Post.

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По данным журналистов, Китай импортирует из РФ 36 вертолетов Ка-52К "Катран" или Ка-52М по цене в $20 миллионов за единицу (всего $720 млн.). Ожидается, что КНР оснастит ими свои десантные корабли Type 075 LHD. При этом одно судно может вместить до 30 боевых самолетов и позволяет одновременно взлетать шести из них.

Боевой вертолет Ка-52К "Катран" является корабельным вариантом Ка-52. При этом модификация отличается несущими винтами со складными лопастями и коротким крылом. Также шасси вертолета усилено таким образом, чтобы он мог вести огонь противокорабельными и другими ракетами, а также наносить удары при помощи неуправляемого воздушного оружия.

Как сообщает военный портал Defense Express, в России Ка-52К разрабатывались для оснащения своих кораблей типа Mistral, которые Военно-морской флот РФ к этому моменту так и не получил.

В то же время другой модифицированный вариант — Ка-52М — является самым актуальным на данный момент. Он оснащен более мощными нагревательными элементами на лопастях несущего винта, что позволяет ему работать в широком диапазоне температур, в том числе и в Арктике. Также колеса Ка-52М более износостойкие и обладают усиленной защитой от самодельных взрывных устройств. Помимо этого кабина вертолета Ка-52М была модернизирована с учетом современных требований эргономики.

Напомним, в августе этого года российская компания "Вертолеты России" и Минобороны РФ подписали контракт на поставку вертолетов Ка-52М. Их планировалось передать армии к 2022 году.

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