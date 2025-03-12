На фронте у ВСУ был замечен румынский ЗРК CA-95: на что способен комплекс (фото)

Специалисты отметили, что несмотря на возраст данного комплекса, он может играть важную роль в защите критически важных объектов и позиций ВСУ от низколетящих угроз.

Related video

В сети появились первые фотографии румынской зенитной системы малой дальности CA-95 в Украине. Данный комплекс основан на советском ЗРК 9К31 "Стрела-1" и установлен на бронетранспортере TABC-79, сообщил 11 марта ресурс Army Recognition со ссылкой на соцсети.

На опубликованных изображениях CA-95 сохраняет оригинальный румынский камуфляж, однако рондель (эмблема на военной технике, — прим. ред) румынских вооруженных сил закрашен, что указывает на возможную скрытность передачи. Несмотря на отсутствие официальных заявлений со стороны Минобороны Румынии и Украины, украинские подразделения ПВО подтвердили развертывание системы.

Система предназначена для перехвата низколетящих целей – самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет – на высотах от 50 до 3500 метров и на дальности от 800 до 4200 метров. В ее состав входят четыре пусковые установки зенитных ракет и два запасных боеприпаса.

ЗРК CA-95 на вооружении ВСУ Фото: Соцсети

Основные характеристики ЗРК

Ракеты: инфракрасного наведения, вариант советской 9М31М

Калибр: 120 мм

Масса ракеты: 30 кг

Максимальная скорость: 310 м/с (по удаляющейся цели), 220 м/с (по приближающейся)

Базой для CA-95 служит бронетранспортер TABC-79 – амфибийная колесная платформа с экипажем из трех человек и возможностью перевозки четырех десантников. Она оснащена дизельным двигателем Saviem 798-05 N2 мощностью 154 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 80 км/ч и запас хода 700 км.

ЗРК CA-95 на вооружении ВСУ Фото: Соцсети

ЗРК CA-95 в украинской ПВО

Обозреватели отмечают, что хотя CA-95 является устаревшей системой, ее использование в современных условиях показывает, что даже относительно старые решения могут эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны. Так в Украине зенитная установка может играть важную роль в защите критически важных объектов и позиций ВСУ от низколетящих угроз, особенно в условиях интенсивного применения российскими войсками авиации и дронов.

Также данное вооружение может быть модернизировано. Например, Румыния первоначально выпустила 48 таких систем, из которых около 40 остаются на вооружении в модернизированном варианте CA-95M. Они оснащены улучшенными ракетами A95M-RC, которые обладают усовершенствованным наведением, включая инфракрасное и оптическое сопровождение целей, а также интеграцию с радиолокационными системами.

Напомним, 24 февраля стало известно, что Украина впервые получит шведские системы ПВО TRIDON Mk 2. Кроме того, ВСУ получат дополнительную партию зенитно-ракетных комплексов малой дальности RBS 70, которые уже находятся на вооружении украинской армии.