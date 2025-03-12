На фронті у ЗСУ був помічений румунський ЗРК CA-95: на що здатний комплекс (фото)

Фахівці зазначили, що попри вік цього комплексу, він може відігравати важливу роль у захисті критично важливих об'єктів і позицій ЗСУ від загроз, що летять низько.

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У мережі з'явилися перші фотографії румунської зенітної системи малої дальності CA-95 в Україні. Цей комплекс заснований на радянському ЗРК 9К31 "Стріла-1" і встановлений на бронетранспортері TABC-79, повідомив 11 березня ресурс Army Recognition із посиланням на соцмережі.

На опублікованих зображеннях CA-95 зберігає оригінальний румунський камуфляж, проте рондель (емблема на військовій техніці, — прим. ред.) румунських збройних сил зафарбовано, що вказує на можливу прихованість передачі. Незважаючи на відсутність офіційних заяв з боку Міноборони Румунії та України, українські підрозділи ППО підтвердили розгортання системи.

Система призначена для перехоплення низьколітаючих цілей — літаків, вертольотів, безпілотників і крилатих ракет — на висотах від 50 до 3500 метрів і на дальності від 800 до 4200 метрів. До її складу входять чотири пускові установки зенітних ракет і два запасних боєприпаси.

ЗРК CA-95 на озброєнні ЗСУ Фото: Соцмережi

Основні характеристики ЗРК

Ракети: інфрачервоного наведення, варіант радянської 9М31М

Калібр: 120 мм

Маса ракети: 30 кг

Максимальна швидкість: 310 м/с (по віддаленій цілі), 220 м/с (по тій, що наближається)

Базою для CA-95 слугує бронетранспортер TABC-79 — амфібійна колісна платформа з екіпажем із трьох осіб і можливістю перевезення чотирьох десантників. Вона оснащена дизельним двигуном Saviem 798-05 N2 потужністю 154 к.с., що забезпечує максимальну швидкість 80 км/год і запас ходу 700 км.

ЗРК CA-95 на озброєнні ЗСУ Фото: Соцмережi

ЗРК CA-95 в українській ППО

Оглядачі зазначають, що хоча CA-95 є застарілою системою, її використання в сучасних умовах показує, що навіть відносно старі рішення можуть ефективно виконувати завдання протиповітряної оборони. Так, в Україні зенітна установка може відігравати важливу роль у захисті критично важливих об'єктів і позицій ЗСУ від загроз, що летять низько, особливо в умовах інтенсивного застосування російськими військами авіації та дронів.

Також це озброєння може бути модернізовано. Наприклад, Румунія спочатку випустила 48 таких систем, з яких близько 40 залишаються на озброєнні в модернізованому варіанті CA-95M. Вони оснащені поліпшеними ракетами A95M-RC, які володіють вдосконаленим наведенням, включно з інфрачервоним і оптичним супроводом цілей, а також інтеграцією з радіолокаційними системами.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що Україна вперше отримає шведські системи ППО TRIDON Mk 2. Крім того, ЗСУ отримають додаткову партію зенітно-ракетних комплексів малої дальності RBS 70, які вже перебувають на озброєнні української армії.