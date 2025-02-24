Україна вперше отримає шведські системи ППО TRIDON Mk 2: що відомо про зброю (відео)

Це системи малої дальності, які покликані заповнити прогалину між більш дорогими зенітно-ракетними комплексами і менш ефективними традиційними артилерійськими системами.

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Швеція 24 лютого оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів євро, до якого вперше увійшли новітні зенітно-артилерійські комплекси TRIDON Mk 2. Крім того, ЗСУ отримають додаткову партію зенітно-ракетних комплексів малої дальності RBS 70, які вже перебувають на озброєнні української армії. Детальніше про нову шведську систему ППО розповіли оглядачі Defense Express.

Зенітний комплекс TRIDON Mk 2, розроблений компанією BAE Systems, було вперше представлено 2024 року на виставці Eurosatory. Це сучасна модульна зенітна система, призначена для боротьби з різними загрозами, включно з безпілотними літальними апаратами, літаками, ракетами та наземними цілями.

У його основі лежить 40-мм автоматична гармата Bofors 40 Mk4, що має дальність ураження до 12 км, водночас скорострільність досягає до 300 пострілів на хвилину. Крім того, система дає змогу регулювати скорострільність, знижуючи її до 200 пострілів на хвилину, що може бути важливим для економії боєприпасів і адаптації під конкретні бойові завдання.

Гармата використовує боєприпаси Bofors 3P з програмованим підривом, що значно підвищує ефективність боротьби з повітряними цілями, включно з дронамі й крилатими ракетами.

TRIDON Mk 2 вирізняється високою мобільністю — його можна встановлювати як на гусеничних всюдиходах BvS 10, так і на цивільних вантажівках Volvo. Причому комплекс оснащений електроприводом, що робить його більш гнучким і легко інтегрованим з різними платформами, на відміну від традиційних гідравлічних систем.

Короткі технічні характеристики TRIDON Mk2

Тип: Модульна 40-мм зенітна система.

Виробник: BAE Systems.

Озброєння: 40-мм автоматична гармата Bofors.

Дальність ураження: понад 12,5 км.

Скорострільність: до 300 пострілів на хвилину (можливе зниження до 200).

Боєприпаси: Програмовані 40-мм снаряди 3P (6 режимів).

Система управління вогнем: Chess Dynamics Hawkeye EO.

Сенсори: Всепогодні датчики день/ніч.

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Таким чином TRIDON Mk2 є потужним і універсальним засобом ППО, який поєднує в собі високу ефективність, низькі експлуатаційні витрати та широку сферу застосування. Система здатна протистояти множинним загрозам одночасно, заповнюючи прогалину між більш дорогими ракетними ППО-рішеннями і менш ефективними традиційними артилерійськими системами. Однак експерти зазначили, що час виробництва однієї такої системи становить до 15 місяців, що може вплинути на терміни поставок в Україну.

Раніше Фокус розповів про зенітно-ракетні комплекси RBS 70, які увійшли в новий пакет військової допомоги Україні.