Украина впервые получит шведские системы ПВО TRIDON Mk 2: что известно об оружии (видео)

Это системы малой дальности, которые призваны заполнить пробел между более дорогостоящими зенитно-ракетными комплексами и менее эффективными традиционными артиллерийскими системами.

Related video

Швеция 24 февраля объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 100 миллионов евро, в который впервые вошли новейшие зенитно-артиллерийские комплексы TRIDON Mk 2. Кроме того, ВСУ получат дополнительную партию зенитно-ракетных комплексов малой дальности RBS 70, которые уже находятся на вооружении украинской армии. Детальнее о новой шведской системе ПВО рассказали обозреватели Defense Express.

Зенитный комплекс TRIDON Mk 2, разработанный компанией BAE Systems, был впервые представлен в 2024 году на выставке Eurosatory. Это современная модульная зенитная система, предназначенная для борьбы с различными угрозами, включая беспилотные летательные аппараты, самолеты, ракеты и наземные цели.

В его основе лежит 40-мм автоматическая пушка Bofors 40 Mk4, обладающая дальностью поражения до 12 км, при этом скорострельность достигает до 300 выстрелов в минуту. Кроме того, система позволяет регулировать скорострельность, снижая ее до 200 выстрелов в минуту, что может быть важно для экономии боеприпасов и адаптации под конкретные боевые задачи.

Пушка использует боеприпасы Bofors 3P с программируемым подрывом, что значительно повышает эффективность борьбы с воздушными целями, включая дроны и крылатые ракеты.

TRIDON Mk 2 отличается высокой мобильностью — он может устанавливаться как на гусеничных вездеходах BvS 10, так и на гражданских грузовиках Volvo. Причем комплекс оснащен электроприводом, что делает его более гибким и легко интегрируемым с различными платформами, в отличие от традиционных гидравлических систем.

Краткие технические характеристики TRIDON Mk2

Тип: Модульная 40-мм зенитная система.

Производитель: BAE Systems.

Вооружение: 40-мм автоматическая пушка Bofors.

Дальность поражения: более 12,5 км.

Скорострельность: до 300 выстрелов в минуту (возможное снижение до 200).

Боеприпасы: Программируемые 40-мм снаряды 3P (6 режимов).

Система управления огнем: Chess Dynamics Hawkeye EO.

Сенсоры: Всепогодные датчики день/ночь.

Важно

3 года войны за небо: в ВС посчитали, сколько самолетов, ракет и "Шахедов" сбила украинская ПВО

Таким образом TRIDON Mk2 представляет собой мощное и универсальное средство ПВО, которое сочетает в себе высокую эффективность, низкие эксплуатационные расходы и широкую область применения. Система способна противостоять множественным угрозам одновременно, заполняя пробел между более дорогостоящими ракетными ПВО-решениями и менее эффективными традиционными артиллерийскими системами. Однако эксперты отметили, что время производства одной такой системы составляет до 15 месяцев, что может повлиять на сроки поставок в Украину.

Ранее Фокус рассказал о зенитно-ракетных комплексах RBS 70, который вошли в новый пакет военной помощи Украине.