ВСУ получат системы ПВО Robot 70 и Tridon Mk2: чем они особенные

Новая система может эксплуатироваться дистанционно, выполняя задачи противовоздушной обороны на стационарных позициях, а также применяться против наземных легкобронированных целей, поскольку боевая часть ракеты, кроме того, что является осколочной, имеет и фугасное действие.

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Швеция выделила 1,2 млрд шведских крон (65 млн 714 тысяч долларов) на закупку систем противовоздушной обороны Украины. Об этом пишет издание Оmni.se.

Такое решение приняло шведское правительство. Речь идет о системах Robot 70 и Tridon Mk2, которые будут закупаться через Defence Materiel Works.

Также сообщается, что Швеция передаст в международном сотрудничестве противовоздушные комплексы того типа, которые уже есть у Украины, и зенитное оружие, которое могут нести отдельные солдаты.

"В целом то, что сейчас дарится, усилит защиту как Вооруженных сил Украины, так и ее населения и гражданской инфраструктуры", — сообщили лидеры правительственных партий.

Переносной зенитно-ракетный комплекс Robot 70: что известно

RBS 70 — переносной зенитно-ракетный комплекс, разработанный в Швеции компанией Bofors Defence (сейчас называется Saab Bofors Dynamics) и представленный в 1977 году. Сегодня используется пятое поколение изделия — RBS-70 NG, которое было представлено в 2011 году. С 2015 года ПЗРК RBS 70 широко используются в рамках регулярных, многонациональных тактических учений НАТО по отработке совместимости ПВО сухопутных войск Tobruq Legacy.

Характеристики ЗРК:

Эффективная дальность: более 9 км

Высота поражения: 0-5000 м

Время развертывания: 45 с

Время перезарядки: менее 5 секунд

Скорость ракеты BOLIDE: 2 маха

Геометрические характеристики ракеты BOLIDE: длина 132 см (без ускорителя), диаметр 10,6 см, размах хвостового оперения 32 см, вес 15 кг.

Вес пусковой установки: 35 кг, оснащается оптическим визиром и тепловизором.

Новая система может эксплуатироваться дистанционно, выполняя задачи противовоздушной обороны на стационарных позициях, а также применяться против наземных легкобронированных целей, поскольку боевая часть ракеты, кроме того, что является осколочной, имеет и фугасное действие.

Напомним, что 30 января министр обороны Швеции Пол Юнсен объявил о передаче крупнейшего пакета военной помощи Украине за время полномасштабного вторжения — на 1,2 млрд долларов.