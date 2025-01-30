Дальнобойные ракеты и дроны: Швеция передала Украине крупнейший пакет военной помощи на $1,2 млрд

По словам министра обороны страны Пола Юнсена, около 90 млн долларов пойдут на производство дальнобойных ракет и дронов. Швеция также направит военную помощь в Молдове в виде гранатометов AT4.

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30 января министр обороны Швеции Пол Юнсен объявил о передаче крупнейшего пакета военной помощи Украине за время полномасштабного вторжения — на 1,2 млрд долларов. Об этом министр Пол Юнсен сообщил в соцсети Х.

"Примерно 90 млн долларов пойдут на производство дальобойных ракет и дронов. Швеция также направит военную помощь в Молдове в виде гранатометов AT4", — говорится в публикации.

Публикация в аккаунте министра обороны Швеции Пола Юнсене

Это уже 18-й пакет помощи от Швеции с 2022 года. Правительство страны сейчас ведет переговоры в Швеции и других странах Европы о поставках приоритетного оборудования, такого как артиллерия и дроны, отметил Пол Юнсен на пресс-конференции.

Напомним, что Латвия заказала 42 БМП ASCOD, хотя соседние страны выбрали CV90.

Также сообщалось, что CNN написало о том, почему все больше ветеранов-иностранцев в ВСУ гибнет на фронте.