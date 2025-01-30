Предлагали Украине: Латвия заказала 42 БМП ASCOD, хотя соседние страны выбрали CV90 (фото)

По словам украинских аналитиков, несмотря на то, что все соседи выбрали CV90, в Латвии остановились на другой боевой машине пехоты — ASCOD, одном из вариантов вооружения ВСУ.

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Латвия заключила контракт на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD, которые будут стоить стране 373 млн евро. Одна БМП — 8,88 млн евро. Об этом пишет Defense Express.

"Это был ожидаемый контракт, ставший завершением конкурсного отбора, где ASCOD обошел корейскую K21 Redback от Hanwha Defense, турецкую Tulpar от Otokar, а также главного своего конкурента – CV90 от BAE Systems Hägglunds", — говорится в публикации.

Выполнять соглашение с Минобороны Латвии будет испанская Santa Bárbara Sistemas, входящая в General Dynamics European Land Systems. В то же время о сроках выполнения работ в компании или оборонном ведомстве не сообщают.

Не сообщается и о конфигурации БМП, отмечается только, что у БМП будет защита 4 уровня по STANAG (соглашение по стандартизации), то есть круговая от 14,5 мм пулемета и от взрывов 155-мм снаряда на расстоянии 30 метров, а также от 10-кг фугаса. А все описание вооружения очерчено только перечнем из автоматической пушки, пулемета и ПТРК.

В то же время, на опубликованном фото изображена БМП ASCOD с боевым модулем UT30 Mk2 израильской Elbit Systems. Система оснащена 30-мм Mk44 Bushmaster II, спаренным с 7,62 пулеметом, а также ПТРК Spike. На БМП может быть установлен комплекс активной защиты, но на фото его нет.

БМП ASCOD

Максимальная масса машины может составлять до 42 тонн. Экипаж ASCOD состоит из трех человек, а десантное отделение рассчитано на шесть бойцов.

По мнению украинских аналитиков, выбор ASCOD был достаточно неожиданным. Так как CV90 уже эксплуатирует Эстония, их планирует заказать Литва, а главное – все соседние страны Скандинавии. При этом речь идет не о цене, потому что CV90, на примере контрактов для Чехии и Словакии, стоит 8,5-9 млн. евро за единицу.

А одним из немногих объяснений этого выбора является то, что производственные мощности Santa Bárbara Sistemas явно не слишком загружены. Ибо в Испании готовы поставлять Украине по 50 новейших БМП ASCOD в год в рамках помощи. Кроме того, в 2023 году появилась информация, что Украинская бронетехника прорабатывает возможность локализации производства ASCOD в Украине.

Напомним, что в Украине заметили редкий французский БТР VAB Mk.3 оригинальной модификации.

Также сообщалось, что ВСУ могли потерять редчайшую бронемашину Bgbv 90.