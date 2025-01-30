Предлагали Украине: Латвия заказала 42 БМП ASCOD, хотя соседние страны выбрали CV90 (фото)
По словам украинских аналитиков, несмотря на то, что все соседи выбрали CV90, в Латвии остановились на другой боевой машине пехоты — ASCOD, одном из вариантов вооружения ВСУ.
Латвия заключила контракт на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD, которые будут стоить стране 373 млн евро. Одна БМП — 8,88 млн евро. Об этом пишет Defense Express.
"Это был ожидаемый контракт, ставший завершением конкурсного отбора, где ASCOD обошел корейскую K21 Redback от Hanwha Defense, турецкую Tulpar от Otokar, а также главного своего конкурента – CV90 от BAE Systems Hägglunds", — говорится в публикации.
Выполнять соглашение с Минобороны Латвии будет испанская Santa Bárbara Sistemas, входящая в General Dynamics European Land Systems. В то же время о сроках выполнения работ в компании или оборонном ведомстве не сообщают.
Не сообщается и о конфигурации БМП, отмечается только, что у БМП будет защита 4 уровня по STANAG (соглашение по стандартизации), то есть круговая от 14,5 мм пулемета и от взрывов 155-мм снаряда на расстоянии 30 метров, а также от 10-кг фугаса. А все описание вооружения очерчено только перечнем из автоматической пушки, пулемета и ПТРК.
В то же время, на опубликованном фото изображена БМП ASCOD с боевым модулем UT30 Mk2 израильской Elbit Systems. Система оснащена 30-мм Mk44 Bushmaster II, спаренным с 7,62 пулеметом, а также ПТРК Spike. На БМП может быть установлен комплекс активной защиты, но на фото его нет.
Максимальная масса машины может составлять до 42 тонн. Экипаж ASCOD состоит из трех человек, а десантное отделение рассчитано на шесть бойцов.
По мнению украинских аналитиков, выбор ASCOD был достаточно неожиданным. Так как CV90 уже эксплуатирует Эстония, их планирует заказать Литва, а главное – все соседние страны Скандинавии. При этом речь идет не о цене, потому что CV90, на примере контрактов для Чехии и Словакии, стоит 8,5-9 млн. евро за единицу.
А одним из немногих объяснений этого выбора является то, что производственные мощности Santa Bárbara Sistemas явно не слишком загружены. Ибо в Испании готовы поставлять Украине по 50 новейших БМП ASCOD в год в рамках помощи. Кроме того, в 2023 году появилась информация, что Украинская бронетехника прорабатывает возможность локализации производства ASCOD в Украине.
Напомним, что в Украине заметили редкий французский БТР VAB Mk.3 оригинальной модификации.
Также сообщалось, что ВСУ могли потерять редчайшую бронемашину Bgbv 90.