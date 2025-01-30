В Украине заметили редкий французский БТР VAB Mk.3 оригинальной модификации (видео)

Бронетранспортер оснащен украинским боевым дистанционным модулем "Сiч" с 30-мм автоматическим орудием, который позволяет вести огонь на ходу и в любых условиях освещения.

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В зоне боевых действий на территории Украины был зафиксирован редкий французский бронетранспортер VAB Mk.3, оснащенный украинским боевым модулем "Сiч". Соответствующее фото опубликовал 25 января Национальный информационный портал "Тиск".

VAB Mk.3 был замечен в песчаном камуфляже, который ранее использовался компанией Arquus для демонстрации машины на международных оборонных выставках. Эта модель создавалась для экспортных поставок и известна своей высокой мобильностью и защитными характеристиками.

Технические особенности VAB Mk 3

БТР VAB Mk. 3 представляет собой глубокую модернизацию французского двухосного бронетранспортера VAB, разработанного еще в 1970-х годах. Обновленная версия получила удлиненный корпус, повышенный уровень защиты и трехосное шасси.

Бронирование: соответствует STANAG 4569 Level 4, выдерживает попадание 14,5-мм пуль и осколков с эквивалентной энергией.

Экипаж: 2 человека + 8 десантников.

Двигатель: дизель Renault MD7, 400 л.с.

Боевая масса: 20 т.

Длина: более 8 м.

Максимальная скорость: 100 км/ч.

По сравнению с базовым VAB, новая версия обладает улучшенной защитой, проходимостью и огневой мощью. Однако, несмотря на модернизацию, конструкция бронетранспортера сохраняет ограничения, связанные с его первоначальной концепцией 1970-х годов.

Боевой модуль "Сiч": украинская разработка

Бронемашины VAB Mk. 3 для Украины оснащаются украинскими боевыми модулями "Сiч", которые позволяют вести огонь на ходу и в любых условиях освещения.

Состав вооружения:

30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 (копия 2А72);

7,62-мм пулемет ПКТ;

Автоматический гранатомет АГ-30.

Модуль управляется дистанционно изнутри машины. Он оснащен дневным и ночным тепловизионным каналом наведения, что обеспечивает возможность боевого применения в любое время суток. Кроме того, двухплоскостная стабилизация позволяет вести точный огонь даже во время движения.

Поставки БТР VAB

Как сообщили обозреватели "Милитарного", Минобороны Франции подтвердило обязательства компании Arquus по поддержке VAB, переданных Украине. Среди ключевых направлений — обеспечение поставок запчастей и изучение возможности создания совместного производства VAB Mk.3 на территории Украины.

Кроме того, в июне 2024 года концерн "Укроборонпром" и ряд частных украинских компаний подписали соглашения о сотрудничестве с французскими производителями вооружений, включая Arquus. Меморандум о взаимопонимании предполагает обслуживание и модернизацию бронетехники в Украине.

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Ранее сообщалось, что польская компания Mista модернизировала более 150 боевых машин БТР-70 советской разработки для своего партнера в сфере обороны. Возможно, речь идет об Украине, однако ни польское правительство, ни Mista не предоставили сведений о клиенте.