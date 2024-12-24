Застряли в 70-х прошлого века: российский военкор раскритиковал бронетехнику ВС РФ (видео)

Отставание в модернизации бронетехники российской армии приводит к тому, что зачастую она превращается в "гроб для личного состава". При этом военные чиновники РФ не торопятся что-либо менять, а пропагандисты неустанно рассказывают о плохой неконкурентной западной броне.

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Российский военкор Юрий Котенок раскритиковал военную технику, которую используют Вооруженные силы РФ в Украине. В частности, досталось бронемашинам БТР-80, БМП-1 и БМП-2, которые на практике уступают по некоторым характеристикам западным аналогам, из-за чего российская пехота несет большие потери на поле боя. Об этом он написал 23 декабря в своем Telegram-канале.

В публикации военкор отметил, что данная бронетехника была разработана еще в советскую эпоху, и в нынешних условиях боевых действий вскрылись недостатки конструкции, о чем неоднократно говорили как специалисты, так и военнослужащие РФ.

Например, бронетранспортеры и боевые машины пехоты достаточно неудобны для размещения штурмовиков, которые экипированы с учетом современных реалий.

"По поводу отставания наших БТР и БМП. Не писал уж только ленивый, что штурмовик в бронике и снаряге не помещается в десантном отсеке, не способен нормально десантироваться из люка, воевать. Лично я не раз и не два десантировался с грехом пополам из БМП-1 и БМП-2, застревал в десантном отделении", — пишет Котенок.

По его словам, не лучше обстоят дела и с бронированием советской бронетехники, которая пробивается средствами поражения Сил обороны, из-за чего "коробки" превращаются в "гроб для личного состава".

Напротив, та же M2 Bradley позволяет десанту в полном снаряжении комфортно размещаться внутри машины. Кроме того, американская БМП имеет десантную аппарель, которая неоднократно спасала жизни солдат на заминированных участках. Над таким решением, продолжил военкор, смеялись в советские времена, но на практике оказалось, что оно позволяет избегать мгновенного подрыва при десантировании.

Еще одним достоинством Bradley оказалось ее вооружение и бронирование, которое позволяет не только наравне сражаться, но и "выигрывает дуэль" с российскими танками.

Отставание РФ в бронетехнике

Котенок также нелестно высказался и о том, как эту проблему решает военное руководство России. Если коротко — никак, поскольку в российской военной системе до сих пор работают люди, которые категорически не желают ничего менять даже в условиях войны.

"Поразительные косность, отсутствие креатива. По мне, так почти катастрофа!" — подчеркнул военкор.

По его словам, реальная ситуация с модернизацией бронетехники сильно отличается от того, что транслирует российская пропаганда на федеральных каналах и о чем официально в духе "аналогов нет" рассказывают военные чиновники. Пример этому, злополучный танк Т-14 "Армата", который со своими "прорывными технологиями" так и не появился на поле боя.

Более того, Котенок обвинил пропагандистов в сюжетах "о плохой неконкурентной западной броне" в то время как сама российская военная система остается закоснелой, и многие решения фактически не пересматривались с 50-70-х годов прошлого века.

Анализируя современный конфликт, автор публикации отмечает, что война является драйвером военных инноваций, как это видно на примере беспилотников. Однако ситуация с бронетехникой остается без кардинальных изменений и вряд ли улучшится.

"С бронетехникой мы застряли чуть ли ни в 70-х гг. XX века", — написал военкор.

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