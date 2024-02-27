Оккупанты захватили БМП Bradley: корпус тестировали 30-мм снарядами (фото)

Россия, вероятно, изучает защищенность и слабые места американской боевой машины пехоты, чтобы детально изучить возможности Bradley.

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Во время боев за Авдеевку российские оккупанты захватили одну БМП M2 Bradley. Во время ее транспортировки Россией стало известно, что враг уже обстреливал бронирование машины. Об этом сообщает Defence Blog.

Оккупанты перевозят по железной дороге захваченную БМП M2A2 ODS-SA Bradley. На корпусе машины заметны следы от попадания в борт, с которой также сняли динамическую защиту BRAT. Отмечается, что обстреливали БМП из 30-мм автоматической пушки 2А42 снарядами 3УБР6 и 3УБР8. Результаты обстрелов неизвестны, но о тестировании Bradley говорят надписи на самом бронировании, которые оставили оккупанты.

Следы от попаданий 30-мм снарядов

Нынешние испытания захваченной БМП Bradley могут свидетельствовать об усилиях РФ в сборе разведывательных данных и улучшении своего понимания западных военных технологий.

В издании отмечают, что РФ тщательно изучает захваченные образцы западного вооружения и техники. Враг может искать слабые места в машинах, но о попытке скопировать технику речь может не идти. Аналитики предполагают, что у ВС РФ отличная от западной тактика и концепция применения техники. Также РФ имеет ограниченную промышленную базу, которая не позволит воспроизвести высококачественную копию западного вооружения. Поэтому ВС РФ вряд ли смогут получить похожее вооружение и интегрировать его в собственный арсенал.

Напомним, 25 января танковый эксперт Николай Саламаха назвал самые уязвимые места российского Т-90М.

24 января СМИ писали, что украинские Bradley получили комплекс РЭБ от FPV-дронов.