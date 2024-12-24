Застрягли в 70-х минулого століття: російський військкор розкритикував бронетехніку ЗС РФ (відео)

Відставання в модернізації бронетехніки російської армії призводить до того, що часто вона перетворюється на "труну для особового складу". Водночас військові чиновники РФ не поспішають щось змінювати, а пропагандисти невпинно розповідають про погану неконкурентну західну броню.

Related video

Російський військкор Юрій Котьонок розкритикував військову техніку, яку використовують Збройні сили РФ в Україні. Зокрема, дісталося бронемашинам БТР-80, БМП-1 і БМП-2, які на практиці поступаються за деякими характеристиками західним аналогам, через що російська піхота зазнає великих втрат на полі бою. Про це він написав 23 грудня у своєму Telegram-каналі.

У публікації військкор зазначив, що цю бронетехніку розробили ще за радянської епохи і в нинішніх умовах бойових дій розкрилися недоліки конструкції, про що неодноразово говорили як фахівці, так і військовослужбовці РФ.

Наприклад, бронетранспортери та бойові машини піхоти досить незручні для розміщення штурмовиків, які екіпіровані з урахуванням сучасних реалій.

"З приводу відставання наших БТР і БМП. Не писав уже тільки ледачий, що штурмовик у броніку і спорядженні не поміщається в десантному відсіку, не здатний нормально десантуватися з люка, воювати. Особисто я не раз і не два десантувався з гріхом навпіл із БМП-1 і БМП-2, застрягав у десантному відділенні", — пише Котьонок.

За його словами, не кращі справи і з бронюванням радянської бронетехніки, яка пробивається засобами ураження Сил оборони, через що "коробки" перетворюються на "труну для особового складу".

Навпаки, та ж M2 Bradley дозволяє десанту в повному спорядженні комфортно розміщуватися всередині машини. Крім того, американська БМП має десантну апарель, яка неодноразово рятувала життя солдатів на замінованих ділянках. Над таким рішенням, продовжив військкор, кепкували в радянські часи, але на практиці виявилося, що воно дає змогу уникати миттєвого підриву під час десантування.

Ще однією перевагою Bradley виявилося її озброєння та бронювання, яке дає змогу не тільки нарівні битися, а й "вигравати дуель" із російськими танками.

Відставання РФ у бронетехніці

Котьонок також невтішно висловилося і про те, як цю проблему вирішує військове керівництво Росії. Якщо коротко — ніяк, оскільки в російській військовій системі досі працюють люди, які категорично не бажають нічого змінювати навіть в умовах війни.

"Приголомшливі відсталість, відсутність креативу. Як на мене, так майже катастрофа!" — наголосив військкор.

За його словами, реальна ситуація з модернізацією бронетехніки сильно відрізняється від того, що транслює російська пропаганда на федеральних каналах і про що офіційно в дусі "аналогов нет" розповідають військові чиновники. Приклад цьому — злощасний танк Т-14 "Армата", який зі своїми "проривними технологіями" так і не з'явився на полі бою.

Ба більше, Котьонок звинуватив пропагандистів у сюжетах "про погану неконкурентну західну броню", тоді як сама російська військова система залишається закостенілою, і багато рішень фактично не переглядалися з 50-70-х років минулого століття.

Аналізуючи сучасний конфлікт, автор публікації зазначає, що війна є драйвером військових інновацій, як це видно на прикладі безпілотників. Однак ситуація з бронетехнікою залишається без кардинальних змін і навряд чи покращиться.

"З бронетехнікою ми застрягли мало не в 70-х роках XX століття", — написав військкор.

Важливо