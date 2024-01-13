ЗСУ на Bradley ефектно ліквідували новітній російський танк Т-90М "Прорив" (відео)
Унаслідок завданих ударів башта російського Т-90М почала хаотично обертатися, а сам танк врізався в дерево.
Бійці Збройних сил України на двох американських бронемашинах Bradley успішно ліквідували новітній російський танк Т-90М "Прорив". Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Telegram.
"На Авдіївському напрямку пара українських БМП Bradley з близької дистанції атакують "грізного аналоговнета". Унаслідок отриманих ушкоджень вежа Т-90М почала хаотично обертатися, в результаті російський танк танцює "лебедине озеро" і врізається в дерево", — підписав він оприлюднене відео.
Як зазначив журналіст, у цьому бою брали участь бійці із 47-ї окремої механізованої бригади. Творці відеоролика стверджують, що під час спроби екіпажу покинути танк, усіх членів було знищено.
Точний напрямок, де відбувався бій, невідомий.
Що відомо про танк "Прорив"
Т-90М, розроблений Уральським конструкторським бюро транспортного машинобудування у складі "Уралвагонзавода", є найдосконалішою моделлю серії Т-90, призначеною для ведення сучасної війни.
Як приціл на Т-90М стоїть білоруська "Сосна-У", розроблена білоруським "Пеленг" у 2000-х роках, яка використовує французький тепловізор Thales. Новий динамічний захист — "Релікт", реальна ефективність якого доведена тисячами знищених танків рашистів. Двигун — 1130-сильний В-92С2Ф, який димить, коптить і має вкрай низький ресурс.
Характеристики Т-90М
- екіпаж: 3 людини;
- маса: 48 т;
- двигун: 1130 к.с;
- питома потужність: 23 к.с./т;
- калібр гармати: 125 мм;
- швидкість по шосе: 70 км/год.
Нагадаємо, що, за інформацією OSINT-аналітика Якуба Яновського, який відстежує втрати російських військ і Сил оборони України на основі візуальних доказів, підтверджено втрати 100 танків Т-90. Найбільше російське окупаційне угруповання втратило танків Т-90М "Прорив". Мова про новітню російську модифікацію. Ба більше, ЗСУ вдалося захопити понад 10 різних версій машин.
29 грудня аналітики писали, що ЗС РФ отримали Т-90 і Т-72 нових модифікацій із засобом від дронів.