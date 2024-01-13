ВСУ на Bradley эффектно ликвидировали новейший российский танк Т-90М "Прорыв" (видео)

В результате нанесенных ударов башня российского Т-90М начала хаотично вращаться, а сам танк врезался в дерево.

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Бойцы Вооруженных сил Украины на двух американских бронемашинах Bradley успешно ликвидировали новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Telegram.

"На Авдеевском направлении пара украинских БМП Bradley с близкой дистанции атакуют "грозного аналоговнета". В результате полученных повреждений башня Т-90М начала хаотично вращаться, в результате российский танк танцует "лебединое озеро" и врезается в дерево", — подписал он обнародованное видео.

Как отметил журналист, в данном бою принимали участие бойцы из 47-й отдельной механизированной бригады. Создатели видеоролика утверждают, что при попытке экипажа покинуть танк, все члены были уничтожены.

Точное направление, где происходил бой, неизвестно.

Что известно про танк "Прорыв"

Т-90М, разработанный Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения в составе "Уралвагонзавода", является самой совершенной моделью серии Т-90, предназначенной для ведения современной войны.

В качестве прицела на Т-90М стоит белорусская "Сосна-У", разработанная белорусским "Пеленг" в 2000-х годах и использующая французский тепловизор Thales. Новая динамическая защита — "Реликт", реальная эффективность которого доказана тысячами уничтоженных танков рашистов. Двигатель – 1130-сильный В-92С2Ф, который дымит, коптит и имеет крайне низкий ресурс.

Танк "Прорыв"

Характеристики Т-90М

экипаж: 3 человека;

масса: 48 т;

двигатель: 1130 л.с;

удельная мощность: 23 л.с./т;

калибр пушки: 125 мм;

скорость по шоссе: 70 км/ч.

Напомним, что, по информации OSINT-аналитика Якуба Яновского, который отслеживает потери российских войск и Сил обороны Украины на основе визуальных доказательств, подтверждены потери 100 танков Т-90. Больше всего российская оккупационная группировка потеряли танков Т-90М "Прорыв". Речь о новейшей российской модификации. Более того, ВСУ удалось захватить свыше 10 различных версий машин.

29 декабря аналитики писали, что ВС РФ получили Т-90 и Т-72 новых модификаций со средством от дронов.